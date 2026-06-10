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  4. Матч Англия – Коста-Рика может быть отложен. Названа причина
Чемпионат мира
10 июня 2026, 21:52 |
611
0

Матч Англия – Коста-Рика может быть отложен. Названа причина

Местные жители считают, что встреча состоится, хотя она может быть отложена из-за грозы

10 июня 2026, 21:52 |
611
0
Матч Англия – Коста-Рика может быть отложен. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine
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Английские болельщики могут столкнуться с задержкой сегодняшнего товарищеского матча с Коста-Рикой после того, как на стадионе в Орландо было объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Поле может быть затоплено, что может серьезно повлиять на ход матча. Местные жители считают, что встреча состоится, хотя она может быть отложена из-за грозы.

Экстремальные погодные условия в США стали предметом обсуждения перед летним турниром, и игроков будут уводить с поля в случае опасности удара молнии, что может привести к серьезным задержкам. Подобные сценарии наблюдались несколько раз во время прошлогоднего Клубного чемпионата мира в США, когда шесть матчей были прерваны из-за гроз.

Поединок против Коста-Рики в среду вечером станет последней игрой Англии перед стартовой битвой чемпионата мира против Хорватии.

Напомним, что у базы сборной Англии произошла стрельба с девятью раненными. А днем позже Флорида, где базируется команда, ощутила землетрясение.

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Руслан Полищук Источник: The Mirror
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