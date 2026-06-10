ВИДЕО. Судью из Африки, не попавшего в США, встретили на родине, как героя
Омар Артан долго не мог покинуть взлетно-посадочную полосу аэропорта
Единственный арбитр чемпионата мира из Сомали Омар Артан получил отказ во въезде в США, несмотря на то, что все документы рефери были в полном порядке. Сомали находится в списке стран, запрещенных для иммиграции в США, хотя могут быть сделаны исключения. И работа на чемпионате мира попадает под этот пункт правил.
Позже власти США объявили, что решение не будет пересмотрено, и лучший судья Африки вернулся домой, где его встретила толпа болельщиков и журналистов.
ФИФА включила в итоговый перечень чемпионата мира 52 главных арбитра, 88 ассистентов и 30 видеоассистентов, представляющих 50 национальных ассоциаций, без участия украинских представителей.
ВИДЕО. Судью из Африки, не попавшего в США, встретили на родине, как героя
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