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Чемпионат мира
10 июня 2026, 20:42 | Обновлено 10 июня 2026, 20:43
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ВИДЕО. Судью из Африки, не попавшего в США, встретили на родине, как героя

Омар Артан долго не мог покинуть взлетно-посадочную полосу аэропорта

10 июня 2026, 20:42 | Обновлено 10 июня 2026, 20:43
250
0
ВИДЕО. Судью из Африки, не попавшего в США, встретили на родине, как героя
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Артан
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Единственный арбитр чемпионата мира из Сомали Омар Артан получил отказ во въезде в США, несмотря на то, что все документы рефери были в полном порядке. Сомали находится в списке стран, запрещенных для иммиграции в США, хотя могут быть сделаны исключения. И работа на чемпионате мира попадает под этот пункт правил.

Позже власти США объявили, что решение не будет пересмотрено, и лучший судья Африки вернулся домой, где его встретила толпа болельщиков и журналистов.

ФИФА включила в итоговый перечень чемпионата мира 52 главных арбитра, 88 ассистентов и 30 видеоассистентов, представляющих 50 национальных ассоциаций, без участия украинских представителей.

ВИДЕО. Судью из Африки, не попавшего в США, встретили на родине, как героя

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Руслан Полищук Источник: Al Jazeera
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