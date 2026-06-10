Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «У нас Твердохлеб снова забил бы 15 голов»

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен поделился своим мнением о перешедшем в ЛНЗ полузащитнике Егоре Твердохлебе.

– Осенью изменилась роль Егора Твердохлеба. Он перешел от роли второго нападающего к позиции «восьмерки». Не боялись ли вы, что это снизит его результативность?

– Роль Твердохлеба была ясна с самого начала. Я видел в нем атакующего полузащитника.

Я видел в нем футболиста, забивавшего в предыдущем сезоне, и был убежден, что игра на этой позиции в атакующих зонах позволит ему сохранить результативность.

Так и вышло. Думаю, если бы он остался с нами после зимы, то снова достиг бы отметки в 15-16 голов, как годом ранее. В конце концов, даже за полсезона он набрал хорошую статистику по голам и ассистам.

Он продолжал забивать и регулярно получал моменты. Считаю, что это была хорошая позиция для него, которая сделала его более универсальным футболистом, – сказал Ван Леувен.

25-летний хавбек в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Кривбасс» и ЛНЗ, забив 10 голов и отдав семь результативных передач.