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  4. Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «У нас Твердохлеб снова забил бы 15 голов»
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 20:26 |
442
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «У нас Твердохлеб снова забил бы 15 голов»

Патрик ван Леувен оценил игру Егора Твердохлеба

10 июня 2026, 20:26 |
442
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «У нас Твердохлеб снова забил бы 15 голов»
ФК ЛНЗ. Егор Твердохлеб
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Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен поделился своим мнением о перешедшем в ЛНЗ полузащитнике Егоре Твердохлебе.

– Осенью изменилась роль Егора Твердохлеба. Он перешел от роли второго нападающего к позиции «восьмерки». Не боялись ли вы, что это снизит его результативность?

– Роль Твердохлеба была ясна с самого начала. Я видел в нем атакующего полузащитника.

Я видел в нем футболиста, забивавшего в предыдущем сезоне, и был убежден, что игра на этой позиции в атакующих зонах позволит ему сохранить результативность.

Так и вышло. Думаю, если бы он остался с нами после зимы, то снова достиг бы отметки в 15-16 голов, как годом ранее. В конце концов, даже за полсезона он набрал хорошую статистику по голам и ассистам.

Он продолжал забивать и регулярно получал моменты. Считаю, что это была хорошая позиция для него, которая сделала его более универсальным футболистом, – сказал Ван Леувен.

25-летний хавбек в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Кривбасс» и ЛНЗ, забив 10 голов и отдав семь результативных передач.

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Патрик ван Леувен Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Трибуна
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