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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 22:44 | Обновлено 06 июня 2026, 22:55
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0

Лидер ЛНЗ: «Повторим ли мы судьбу Александрии? Думаю, этого не будет»

Егор Твердохлеб сравнил положение черкасцев и александрийцев

06 июня 2026, 22:44 | Обновлено 06 июня 2026, 22:55
245
0
Лидер ЛНЗ: «Повторим ли мы судьбу Александрии? Думаю, этого не будет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки ЛНЗ
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Полузащитник ЛНЗ Егор Твердохлеб высказался о будущем команды.

По итогам сезона черкасцы заняли второе место в УПЛ. Год назад «серебро» чемпионата неожиданно завоевал другой аутсайдер – «Александрия». Сейчас команда борется за выживание в переходных матчах. Лидер ЛНЗ уверен, что его команда не повторит такой сценарий.

«Повторим ли мы судьбу «Александрии»? Думаю, такого не будет. Я не могу сказать, что у нас похожие ситуации, потому что после того, как «Александрия» завоевала серебро, там ушел весь тренерский штаб, ушла большая часть футболистов основного состава. И действительно, сложно взять новый тренерский штаб, новых футболистов и продолжить, чтобы сохранился результат. У нас такого нет. У нас остается тренерский штаб, все футболисты, насколько я знаю», – отметил Твердохлеб.

В первом матче за право остаться в УПЛ на следующий сезон «Александрия» сыграла вничью с «Левым Берегом» (1:1). Вторая встреча состоится 9 июня.

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ЛНЗ Черкассы Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Егор Твердохлеб
Андрей Плыгун Источник: Игорь Цыганык
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