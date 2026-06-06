Лидер ЛНЗ объяснил, куда пропадают талантливые украинские футболисты

25-летний атакующий полузащитник ЛНЗ Егор Твердохлеб высказался о талантливых молодых футболистах в Украине.

Лидер черкасской команды отметил, что сейчас у юных спортсменов слишком много соблазнов, отвлекающих их от футбола.

«Просто у них появляются другие интересы, девушки. Если начинают нормально платить в U-19, это также влияет, они думают, что уже звезды. Когда приходит время концентрироваться на футболе, их вытесняют», – рассказал Твердохлеб.

Твердохлеб прошел путь от любительского футбола до серебряных медалей УПЛ. Ранее футболист выступал в Чемпионате Украины среди любительских команд за вышгородскую «Чайку» и киевский «Атлет».