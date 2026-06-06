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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 22:28 |
548
0

Лидер ЛНЗ объяснил, куда пропадают талантливые украинские футболисты

Твердохлеб считает, что у молодежи слишком много соблазнов на пути к успеху

06 июня 2026, 22:28 |
548
0
Лидер ЛНЗ объяснил, куда пропадают талантливые украинские футболисты
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Твердохлеб
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25-летний атакующий полузащитник ЛНЗ Егор Твердохлеб высказался о талантливых молодых футболистах в Украине.

Лидер черкасской команды отметил, что сейчас у юных спортсменов слишком много соблазнов, отвлекающих их от футбола.

«Просто у них появляются другие интересы, девушки. Если начинают нормально платить в U-19, это также влияет, они думают, что уже звезды. Когда приходит время концентрироваться на футболе, их вытесняют», – рассказал Твердохлеб.

Твердохлеб прошел путь от любительского футбола до серебряных медалей УПЛ. Ранее футболист выступал в Чемпионате Украины среди любительских команд за вышгородскую «Чайку» и киевский «Атлет».

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Егор Твердохлеб ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Игорь Цыганык
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