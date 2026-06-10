Бывший тренер Шахтера: «Мне нравится его менталитет»

10 июня 2026 года лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с аргентинским центральным защитником «Борнмута» Маркосом Сенеси.

Трансфер 29-летнего футболиста прокомментировали представители «шпор».

Юган Ланге, спортивный директор:

«Маркос – защитник, который привнесет в нашу команду сочетание мастерства, интеллекта и лидерских качеств. Его опыт на высшем уровне, выдержка в владении мячом и стремление бороться за каждый мяч делают его идеальным кандидатом для нашей игры. Мы рады приветствовать его в клубе и убеждены, что это идеальное место для него на этом важном этапе его карьеры».

Роберто Де Дзерби, главный тренер:

«Опыт Маркоса, его мастерство в владении мячом и конкурентоспособность укрепят нашу оборону, а также придадут нам гибкость в формировании состава. Он комфортно чувствует себя в команде, играющей в владении мячом, очень хорошо читает игру и обладает характером, необходимым для успеха в требовательной среде. Мне также нравится его менталитет и стремление постоянно совершенствоваться, и я с нетерпением жду сотрудничества с ним и того большого вклада, который он сможет внести в команду».