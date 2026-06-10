Проваливший киевский финал ЛЧ вратарь Ливерпуля продлил контракт с Шальке

Вратарь Лорис Кариус стал ярким примером того, как один провальный матч разрушает карьеру. В киевском финале Лиги чемпионов 2018 года две грубейшие ошибки немца привели к поражению «Ливерпуля» в споре с «Реалом» (1:3). «Красные» сразу отдали футболиста на два года в аренду в «Бешикташ», а затем и в «Унион».

Оставшись без клуба в 2022 году, Кариус с трудом устроился в «Ньюкасл», а два года спустя даже пропустил полсезона, пока на правах свободного агента не появился в «Шальке».

Кариус сыграл за «кобальтовых» в 30 матчах чемпионата в течение прошлого сезона и 13 раз сохранил ворота в неприкосновенности и помог вернуть «Шальке» в высший дивизион Германии.

В среду, 10 июня, Кариус подписал новый контракт с клубом, где останется до 2028 года.