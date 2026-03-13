Не только Кински: худшие выступления вратарей в Лиге чемпионов

Имя Антонина Кински навсегда останется в памяти болельщиков «Тоттенхэма» и Лиги чемпионов. Вратарь «шпор» вышел на поле в первом матче 1/8 финала против «Атлетико», но продержался всего 17 минут, дважды подарив голы команде Диего Симеоне.

Этот момент можно квалифицировать как одно из худших вратарских выступлений в истории главного европейского клубного турнира. Но Кински – не единственный голкипер, который провалился в ЛЧ. В истории этого турнира были и другие неудачные выступления вратарей, которые так или иначе повлияли на ход событий.

Джанлуиджи Доннарумма («Реал» – «ПСЖ», 2022)

В истории Лиги чемпионов бывали и худшие выступления вратарей, но, возможно, ни одна ошибка не изменила ход противостояния и, собственно, всего турнира так, как ошибка Доннаруммы в матче против «Реала» в 1/8 финала сезона 2021/22.

После победы в первом матче в Париже со счетом 1:0, Килиан Мбаппе забил уже на «Бернабеу» и вывел «ПСЖ» в выгодное положение для того, чтобы выбить «Реал» и сохранить надежды французской команды на первый в истории трофей Лиги чемпионов. Однако за 30 минут до конца матча все перевернулось с ног на голову.

Доннарумма, который никогда не отличался мастерством владения мяча, замешкался в своей площадке и потерял мяч под давлением Карима Бензема. Вскоре после этого француз забил первый гол и оформил хет-трик всего за 17 минут. «Сливочные» были в 30-ти минутах от вылета из ЛЧ, но обыграли «ПСЖ» по сумме двух матчей и впоследствии выиграли трофей.

Джо Харт («Манчестер Сити» – «Бавария», 2013)

Getty Images/Global Images Ukraine

Джо Харт потерял место в составе «Манчестер Сити» практически сразу после прихода Гвардиолы. Возможно, его игра против «Баварии» Пепа тремя годами ранее сыграла свою роль в этом решении.

Когда «горожане» принимали мюнхенцев на групповом этапе, они еще не были той европейской силой, которой стали с Гвардиолой, но все же рассчитывали на то, что смогут обыграть немецкого гранда на своем поле. Однако две ошибки Харта привели к поражению команды Мануэля Пеллегрини со счетом 1:3.

Голкипер «Сити» дважды пропустил в ближний угол после ударов Франка Рибери и Арьена Роббена, причем один из мячей он отбил прямо в ворота. В конце матча даже болельщики «горожан» насмехались над своим же вратарем – настолько ужасной была его игра.

Лукаш Фабиански («Порту» – «Арсенал», 2010)

Прежде чем стать надежным вратарем «Вест Хэма», Фабиански был молодым перспективным голкипером, который большую часть времени сидел на скамейке запасных «Арсенала». Однако после травмы основного вратаря Мануэля Альмунии Лукаш вышел в стартовом составе «канониров» в первом матче 1/8 финала против «Порту» в 2010 году, что имело катастрофические последствия.

Фабиански выглядел нервным еще до того, как потерял концентрацию на 11-й минуте и необъяснимым образом отбил прострел Сильвестра Варелы в собственные ворота. Вскоре «Арсенал» сравнял счет благодаря Солу Кэмпбеллу, но Лукаш снова допустил дорогостоящую ошибку в начале второго тайма во время штрафного удара соперников.

Голкипер «Арсенала» не смог организовать оборону, в то время как «Порту» быстро разыграл стандартное положение, что позволило Радамелю Фалькао отправить мяч в пустые ворота и обеспечить португальской команде победу со счетом 2:1.

Андре Онана («Бавария» – «МЮ», 2023)

«Манчестер Юнайтед» принял смелое решение расстаться со своим многолетним основным вратарем Давидом де Хеа летом 2023 года, заменив его Андре Онаной, который перешел из «Интера» за 43,8 млн фунтов. Однако для камерунского голкипера все решилось уже в первом матче Лиги чемпионов.

И без того непростое начало европейской кампании на выезде против «Баварии» осложнилось тем, что Онана пропустил слабый удар Лероя Сане, после чего мяч проскользнул под его телом. После этого вратарь «МЮ» пропустил еще три гола, а мюнхенцы выиграли матч со счетом 4:3.

После игры Онана признал, что команда проиграла во многом из-за его ошибки. Камерунец заявил, что матч против «Баварии» был одним из худших в его карьере. Но он опять ошибся.

Getty Images/Global Images Ukraine

Андре Онана («Галатасарай» – «МЮ», 2023)

После провала в матче с «Баварией» Онана допустил еще одну ошибку в игре против «Галатасарая» во втором туре, когда его неудачный пас из глубины поля привел к удалению Каземиро. Но на этом все не закончилось. В конце ноября «МЮ» отправился в Стамбул на второй матч против «львов», который камерунец снова провалил.

Команда тен Хага повела 2:0 в начале матча против «Галатасарая», после чего Онана неправильно выбрал позицию и подарил Хакиму Зиешу гол со штрафного. Скотт Мактоминей вскоре сделал счет 3:1, но кошмар Онаны на этом не закончился, так как он необъяснимым образом не смог отразить еще один слабый удар Зиеша со стандарта.

В итоге «Галатасарай» добился ничьей 3:3 благодаря ошибкам голкипера «МЮ», а «Юнайтед» вылетел из турнира 2 недели спустя, не сумев обыграть «Баварию» в 6-м туре.

Лорис Кариус («Ливерпуль» – «Реал», 2018)

Getty Images/Global Images Ukraine

Выступление Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов 2018 года остается эталоном вратарских провалов на самой большой европейской арене. Хотя позже выяснилось, что немец получил сотрясение мозга после столкновения с капитаном «Реала» Серхио Рамосом в начале второго тайма.

Это хотя бы отчасти объясняет его ужасную игру в финале, но болельщики «Ливерпуля» все равно вряд ли простили его. Кошмар Кариуса начался через 6 минут после старта второго тайма, когда он странным образом бросил мяч прямо в ноги Бензема, который легко открыл счет.

Затем, не сумев отразить невероятный удар через себя Гарета Бэйла после того, как Садио Мане ненадолго сравнял счет, Лорис неудачно отбил еще один удар валлийца прямо в свои ворота, сделав счет 3:1 и обеспечив победу «Реалу». Кариус расплакался после финального свистка и больше никогда не играл за «Ливерпуль».

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal