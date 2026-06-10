Продаст ли Атлетико? На Альвареса появился еще один претендент

«Арсенал» может включиться в борьбу мадридского «Реала» и «Барселоны» за звезду «Атлетико» Хулиана Альвареса.

«Реал» после отказа «матрасников» продолжит поиск игрока, способного стать ключевым, а также будет работать над перестройкой команды, которая потеряла победный характер. Ожидаются не только новые трансферы, но и громкие продажи.

Эпизод с заявлениями «Атлетико» в соцсетях в частном порядке в «Реале» восприняли со смехом. В клубе считают, что действовали правильно, хотя позиция «Атлетико» противоположная. Пространства для переговоров нет, разве что этого потребует сам игрок.

«Барселона» также не готова выходить за пределы 100 миллионов евро за Альвареса. В клубе уже рассматривают Жоау Педро как альтернативу – игрока, который якобы уже дал согласие на переход в каталонский клуб. На «Камп Ноу» не придали особого значения ситуации, считая это скорее маневром «Реала».

Единственным реальным вариантом выхода для Хулиана Альвареса называют «Арсенал». Английский клуб имеет и интерес, и финансовые возможности для трансфера аргентинца. Поэтому дальнейшее будущее игрока в «Атлетико» остается неопределенным, несмотря на желание руководства мадридского клуба сохранить нападающего в составе.