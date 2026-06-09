Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мадридский Атлетико резко потроллил Реал в ответном заявлении
Испания
09 июня 2026, 21:30 | Обновлено 09 июня 2026, 22:12
724
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мадридский Атлетико резко потроллил Реал в ответном заявлении

Мадридский «Атлетико» ответил «Реалу»

09 июня 2026, 21:30 | Обновлено 09 июня 2026, 22:12
724
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мадридский Атлетико резко потроллил Реал в ответном заявлении
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Мадридский «Атлетико» выступил с заявлением после предложения «Реала» в размере 150 миллионов евро за Хулиана Альвареса.

1. Вы вырезали фрагмент видео с Папой Римским, где он сказал, что также болеет за «Атлетико».

2. Вы, должно быть, перепутали этику с благодарностью, но, чтобы не оставлять сомнений: мы вас ни за что не благодарим.

3. Мы не рассматриваем и не изучаем никаких предложений по Хулиану Альваресу.

4. Как мы можем ладить, когда вы заставляете нас смеяться даже больше, чем «Барселона»?

P.S. Воспользовавшись хорошими отношениями с вашим новым президентом, посмотрим, прекратите ли вы «воровать» игроков из нашей академии. Большое спасибо!

Также клуб поставил пять смеющихся смайлов под официальным заявлением по попытке заполучить Хулиана Альвареса.

По теме:
Ждать недолго. Инсайдер оценил шансы Цыганкова на переход в Трабзонспор
В Лос-Анджелесе прокомментировали подписание Чеберка
Альвареса не продают. Беллингем остается самым дорогим приобретением Реала
трансферы Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига трансферы Ла Лиги Хулиан Альварес Барселона
Руслан Полищук Источник: ФК Атлетико Мадрид
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Футбол | 09 июня 2026, 00:05 0
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ

Майкл Олисе стал героем товарищеского матча, забив соперникам три мяча

Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Футбол | 09 июня 2026, 22:02 3
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату

Украинец готов к переезду в Турцию

Динамо завершило трансфер вратаря. Контракт подписан, известна сумма сделки
Футбол | 09.06.2026, 15:15
Динамо завершило трансфер вратаря. Контракт подписан, известна сумма сделки
Динамо завершило трансфер вратаря. Контракт подписан, известна сумма сделки
Ребров принял решение относительно своего будущего
Футбол | 09.06.2026, 07:02
Ребров принял решение относительно своего будущего
Ребров принял решение относительно своего будущего
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Футбол | 09.06.2026, 08:39
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
07.06.2026, 21:07 7
Футбол
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
09.06.2026, 04:13 2
Бокс
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
09.06.2026, 07:12 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
08.06.2026, 10:32 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Полесье пришли к общему решению
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Полесье пришли к общему решению
08.06.2026, 05:02
Футбол
МАЛЬДЕРА: «Ко мне подошел тренер, и мы решили остановить матч»
МАЛЬДЕРА: «Ко мне подошел тренер, и мы решили остановить матч»
07.06.2026, 21:43 5
Футбол
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
08.06.2026, 05:44 2
Бокс
У Эриксена возник разговор с игроком сборной Украины за секунды до падения
У Эриксена возник разговор с игроком сборной Украины за секунды до падения
08.06.2026, 07:52 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем