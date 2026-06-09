ОФИЦИАЛЬНО. Мадридский Атлетико резко потроллил Реал в ответном заявлении
Мадридский «Атлетико» ответил «Реалу»
Мадридский «Атлетико» выступил с заявлением после предложения «Реала» в размере 150 миллионов евро за Хулиана Альвареса.
1. Вы вырезали фрагмент видео с Папой Римским, где он сказал, что также болеет за «Атлетико».
2. Вы, должно быть, перепутали этику с благодарностью, но, чтобы не оставлять сомнений: мы вас ни за что не благодарим.
3. Мы не рассматриваем и не изучаем никаких предложений по Хулиану Альваресу.
4. Как мы можем ладить, когда вы заставляете нас смеяться даже больше, чем «Барселона»?
P.S. Воспользовавшись хорошими отношениями с вашим новым президентом, посмотрим, прекратите ли вы «воровать» игроков из нашей академии. Большое спасибо!
Также клуб поставил пять смеющихся смайлов под официальным заявлением по попытке заполучить Хулиана Альвареса.
Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:— Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026
1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.
2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos…
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