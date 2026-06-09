ОФИЦИАЛЬНО. Мадридский Атлетико резко потроллил Реал в ответном заявлении

Мадридский «Атлетико» выступил с заявлением после предложения «Реала» в размере 150 миллионов евро за Хулиана Альвареса.

1. Вы вырезали фрагмент видео с Папой Римским, где он сказал, что также болеет за «Атлетико».

2. Вы, должно быть, перепутали этику с благодарностью, но, чтобы не оставлять сомнений: мы вас ни за что не благодарим.

3. Мы не рассматриваем и не изучаем никаких предложений по Хулиану Альваресу.

4. Как мы можем ладить, когда вы заставляете нас смеяться даже больше, чем «Барселона»?

P.S. Воспользовавшись хорошими отношениями с вашим новым президентом, посмотрим, прекратите ли вы «воровать» игроков из нашей академии. Большое спасибо!

Также клуб поставил пять смеющихся смайлов под официальным заявлением по попытке заполучить Хулиана Альвареса.