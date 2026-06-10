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  4. Моуриньо попросил Реал подписать чемпиона Англии. Стартовали переговоры
Испания
10 июня 2026, 17:57 |
1793
0

Моуриньо попросил Реал подписать чемпиона Англии. Стартовали переговоры

Мадридский клуб обсудил с лондонским «Арсеналом» условия трансфера Риккардо Калафьори

10 июня 2026, 17:57 |
1793
0
Моуриньо попросил Реал подписать чемпиона Англии. Стартовали переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори
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Мадридский «Реал» начал переговоры о трансфере защитника лондонского «Арсенала» и сборной Италии Риккардо Калафьори. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Королевский клуб решил удовлетворить личное желание главного тренера Жозе Моуриньо, который решил усилить команду, оформив трансфер 24-летнего игрока.

«Сливочные» связались с «канонирами», чтобы узнать условия потенциального перехода и сумму, которую необходимо заплатить за чемпиона Премьер-лиги.

В сезоне 2025/26 итальянец провел 36 матчей, в которых забил один гол, отдал три результативные передачи и стал одним из ключевых игроков лондонской команды.

Контракт Калафьори истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 55 миллионов евро.

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Реал Мадрид Жозе Моуриньо Арсенал Лондон Риккардо Калафьори Джанлука Ди Марцио трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: Джанлука Ди Марцио
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