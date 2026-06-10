Моуриньо попросил Реал подписать чемпиона Англии. Стартовали переговоры

Мадридский «Реал» начал переговоры о трансфере защитника лондонского «Арсенала» и сборной Италии Риккардо Калафьори. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Королевский клуб решил удовлетворить личное желание главного тренера Жозе Моуриньо, который решил усилить команду, оформив трансфер 24-летнего игрока.

«Сливочные» связались с «канонирами», чтобы узнать условия потенциального перехода и сумму, которую необходимо заплатить за чемпиона Премьер-лиги.

В сезоне 2025/26 итальянец провел 36 матчей, в которых забил один гол, отдал три результативные передачи и стал одним из ключевых игроков лондонской команды.

Контракт Калафьори истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 55 миллионов евро.