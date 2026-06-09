Реал оформил первый трансфер лета. Моуриньо получит игрока за 20 млн евро
По информации Фабрицио Романо, королевский клуб подписал защитника Дензела Дюмфриса
Защитник итальянского «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
В услугах опытного 30-летнего футболиста был заинтересован мадридский «Реал», который провел успешные переговоры о первом летнем трансфере команды.
Стороны договорились о сотрудничестве на четыре года, переход нидерландца принесет миланскому клубу 20 миллионов евро. Дензел присоединится к Жозе Моуриньо, который в ближайшее время возглавит «сливочных».
В нынешнем сезоне Дюмфрис провел 28 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативных передачи. Трансферная стоимость защитника составляет 25 миллионов евро.
В активе игрока – 72 игры и 11 забитых мячей в футболке сборной Нидерландов.
🚨 Denzel Dumfries has signed his official contract at Real Madrid after medical done last week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2026
It will be valid for 4 years, same as Ibou Konaté - June 2030.
Inter receive €20m. pic.twitter.com/bVwvuqYbLx
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