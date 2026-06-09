Реал оформил первый трансфер лета. Моуриньо получит игрока за 20 млн евро

Защитник итальянского «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах опытного 30-летнего футболиста был заинтересован мадридский «Реал», который провел успешные переговоры о первом летнем трансфере команды.

Стороны договорились о сотрудничестве на четыре года, переход нидерландца принесет миланскому клубу 20 миллионов евро. Дензел присоединится к Жозе Моуриньо, который в ближайшее время возглавит «сливочных».

В нынешнем сезоне Дюмфрис провел 28 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативных передачи. Трансферная стоимость защитника составляет 25 миллионов евро.

В активе игрока – 72 игры и 11 забитых мячей в футболке сборной Нидерландов.