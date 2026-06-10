Дарья Снигур – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Хертогенбосе
10 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.
Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Венгрии Панны Удварди (WTA 65). Поединок начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Робин Монтгомери, либо с Грет Миннен.
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