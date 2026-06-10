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  4. Дарья Снигур – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 июня 2026, 15:29 |
558
0

Дарья Снигур – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Хертогенбосе

10 июня 2026, 15:29 |
558
0
Дарья Снигур – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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10 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Венгрии Панны Удварди (WTA 65). Поединок начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Робин Монтгомери, либо с Грет Миннен.

📺 Видеотрансляция

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Дарья Снигур Панна Удварди смотреть онлайн WTA Хертогенбос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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