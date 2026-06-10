ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Барселоны и сборной Испании покинет Вест Хэм

Английский «Вест Хэм», вылетевший из Английской Премьер-лиги, официально объявил об уходе двух футболистов: вингера Адамы Траоре и вратаря Лукаша Фабиански.

У обоих игроков 30 июня истекает срок контракта, и клуб не намерен продолжать сотрудничество.

Адама присоединился к «молотобойцам» зимой 2026 года из «Фулхэма». За пять месяцев в команде испанец провел 12 матчей и отдал две голевые передачи.

Траоре – воспитанник «Барселоны», который играл за основную команду на правах аренды в непростой период (2022 год). Также вингер выступал за «Вулверхэмптон», «Мидлсбро» и «Астон Виллу».

Вингер даже получал вызовы в сборную Испании. После восьми матчей за национальную команду игрок постепенно выпал из ее обоймы.

Ситуация с Фабиански несколько иная. Польский вратарь вернулся в лондонский клуб летом 2025 года после восьми лет сотрудничества: он не успел окончательно попрощаться с командой, как снова пополнил её состав.

На счету голкипера 216 матчей за «молотобойцев», однако прошлый сезон Лукаш пропустил из-за травмы.