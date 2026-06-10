Участник Лиги чемпионов не успел оформить трансфер игрока сборной Украины

Турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ» пытались подписать защитника английского «Эвертона» и сборной Украины Виталия Миколенко. Об этом сообщил журналист Бурак Эрен.

Представители Суперлиги планировали провести переговоры с 27-летним футболистом, чтобы обсудить детали потенциального перехода, после чего связаться с «ирисками».

Сообщается, что оба клуба не успели ничего сделать, так как английский клуб убедил украинца остаться в Премьер-лиге и продлить контракт до июня 2029 года.

В услугах Миколенко был заинтересован главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук, который продолжает поиски усиления перед стартом Лиги чемпионов, однако попытка стамбульского клуба провалилась.

В сезоне 2025/26 защитник провел 36 матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Трансферная стоимость Миколенко составляет 25 миллионов евро.