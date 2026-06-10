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WTA
10 июня 2026, 15:20 |
942
0

Дарья Снигур – Панна Удварди. Прогноз, анонс на матч WTA 250 в Хертогенбосе

Поединок 1/8 финала начнется 10 июня не ранее 16:30 по Киеву

10 июня 2026, 15:20 |
942
0
Дарья Снигур – Панна Удварди. Прогноз, анонс на матч WTA 250 в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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10 июня, во втором круге травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе, между собой сыграют Дарья Снигур (WTA 84) и Панна Удварди (WTA 64).

Поединок начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.

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Дарья Снигур

Украинская спортсменка показывает серьезный прогресс, особенно это видно по рейтингу, где удалось подняться на 69 позиций, что позволило закрепиться в топ-100. Свои лучшие результаты в этом сезоне Снигур показала на харде, выиграв два турнира – WTA 125 в Португалии, а также серии ITF W75 в Словении.

Свой путь в Хертогенбосе спортсменка начала с матча против экс-второй ракетки мира, известной испанки Паулы Бадосы – 6:1, 7:5, во втором сете удалось отыграться с 3:5 и даже спасти сетбол. Стоит отметить, что соперница не в лучшей форме и еще не оправилась от травм. Для Снигур сезон складывается хорошо, так что можно ожидать хороших результатов даже на траве.

Панна Удварди

Венгерская спортсменка давно в Туре, ей 27 лет, но уровень середняка она так и не переросла. Удварди слабо отыграла на харде в этом сезоне, всего одна победа в пяти матчах. Лучше дела пошли на грунте, был финал в Боготе, полуфинал в Марракеше, но провал на Ролан Гаррос – 0:6, 2:6 в первом круге от швейцарки Голубич.

Свой путь на этом турнире теннисистка начала с матча против первой сеяной, «нейтралки» Екатерины Александровой – 6:4, 7:6, во втором сете удалось совершить небольшой камбэк с 0:2, а потом удалось дожать соперницу на тай-брейке. Удварди тоже показывает рост в рейтинге, с начала года она поднялась на 26 позиций.

Прогноз

Теннисистки никогда между собой не играли, а в предстоящем матче украинку считают фаворитом. Подобные котировки выглядят, как минимум неожиданно, ведь Удварди находится выше в рейтинге, да и в игровом плане не все так плохо у венгерки.

Я жду матч примерно равных соперниц, поэтому можно ждать любого исхода. Неплохо здесь выглядит ставка на тотал больше 19,5 геймов за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Дарья Снигур
10.06.2026 -
16:30
Панна Удварди
Тотал больше 19.5 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Дарья Снигур – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур Панна Удварди WTA Хертогенбос прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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