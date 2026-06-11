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  4. Бойко оценил трансфер Караваева в Шахтер, вспомнив Мораеса: «Он никто»
Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 08:09 | Обновлено 11 июня 2026, 08:17
858
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Бойко оценил трансфер Караваева в Шахтер, вспомнив Мораеса: «Он никто»

Денис уважает решение Александра сменить клуб

11 июня 2026, 08:09 | Обновлено 11 июня 2026, 08:17
858
2 Comments
Бойко оценил трансфер Караваева в Шахтер, вспомнив Мораеса: «Он никто»
ФК Шахтер. Александр Караваев
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Бывший вратарь «Днепра» и киевского «Динамо» Денис Бойко поделился мыслями по поводу перехода Александра Караваева от киевлян в стан принципиального соперника – донецкого «Шахтера».

Денис попытался поддержать выбор своего бывшего партнера, вспомнив в разговоре Жуниора Мораеса, который также покинул «Динамо» ради «горняков».

«Я, как человек, который родился в Киеве, всю жизнь воспитывался в структуре киевского «Динамо», мой отец играл в «Динамо». Ну, для меня это тяжело для восприятия, но мы живём в такое время. Я видел там разговор Григория Михайловича Суркиса с Караваевым после последнего матча. Я так понимаю, что разговор был именно по этому поводу. Что он ему говорил, что отвечал Саша – я не знаю.

Смотрите, это очень сложная и провокационная тема. Если для меня, например, Жуниор Мораес – никто, ну он приехал сюда зарабатывать, то Саша Караваев – человек, который отдал очень многое нашей стране в футбольном плане: и сборной, и многим другим клубам. Поэтому сейчас, я же говорю, для меня это очень тяжело для восприятия, но я хочу сказать одну вещь: его выбор в любом случае нужно уважать», – сказал Денис.

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Александр Караваев Денис Бойко Динамо Киев Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Андрей Витренко Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Роздувають з мухи слона. Караваєв вже фактично "підбитий льотчик", він вже своє відіграв, і те що він йде - про це йшлося вже другий рік. Можливо когось "коробить" що він йде у Шахтар, однак війна та ситуація в нашому футболі вже значно "змазала" усю принциповість протистояння. 
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+2
Совковый менталитет.
Бойко как и многие считает - раз ты хоть раз одел футболку динамы, то обязан ее вечно носить. 
На западе, куда кстати Украину стремятся отправить, все по другому. Там менять место работы, клуб за который играешь  - это нормально. Там это просто работа и деньги. Ничего личного. 
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0
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