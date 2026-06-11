Бойко оценил трансфер Караваева в Шахтер, вспомнив Мораеса: «Он никто»
Денис уважает решение Александра сменить клуб
Бывший вратарь «Днепра» и киевского «Динамо» Денис Бойко поделился мыслями по поводу перехода Александра Караваева от киевлян в стан принципиального соперника – донецкого «Шахтера».
Денис попытался поддержать выбор своего бывшего партнера, вспомнив в разговоре Жуниора Мораеса, который также покинул «Динамо» ради «горняков».
«Я, как человек, который родился в Киеве, всю жизнь воспитывался в структуре киевского «Динамо», мой отец играл в «Динамо». Ну, для меня это тяжело для восприятия, но мы живём в такое время. Я видел там разговор Григория Михайловича Суркиса с Караваевым после последнего матча. Я так понимаю, что разговор был именно по этому поводу. Что он ему говорил, что отвечал Саша – я не знаю.
Смотрите, это очень сложная и провокационная тема. Если для меня, например, Жуниор Мораес – никто, ну он приехал сюда зарабатывать, то Саша Караваев – человек, который отдал очень многое нашей стране в футбольном плане: и сборной, и многим другим клубам. Поэтому сейчас, я же говорю, для меня это очень тяжело для восприятия, но я хочу сказать одну вещь: его выбор в любом случае нужно уважать», – сказал Денис.
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Бойко как и многие считает - раз ты хоть раз одел футболку динамы, то обязан ее вечно носить.
На западе, куда кстати Украину стремятся отправить, все по другому. Там менять место работы, клуб за который играешь - это нормально. Там это просто работа и деньги. Ничего личного.