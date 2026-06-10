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Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2026, 16:27 | Обновлено 10 июня 2026, 16:48
2007
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Словакия может натурализовать украинца, находившегося в Динамо и Шахтере

Алексей Завора провел успешный сезон в структуре «Слована» и стал чемпионом в категории U-17

10 июня 2026, 16:27 | Обновлено 10 июня 2026, 16:48
2007
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Словакия может натурализовать украинца, находившегося в Динамо и Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Завора
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Талантливый украинский защитник Алексей Завора, выступающий за «Слован» U-17, может получить словацкое гражданство – об этом сообщил журналист Сергей Тищенко.

Перспективный 17-летний футболист стал серебряным призером чемпионата Словакии в возрастной категории U-17, а уже в следующем сезоне попробует свои силы в «Словане» U-19, который будет выступать в Юношеской лиге УЕФА.

Завора ни разу не получал вызов в сборные Украины, однако словацкие команды проявляют интерес к защитнику, который может сыграть на обоих флангах и даже закрыть позицию вингера.

Во время зимнего трансферного окна украинец признавался, что еще не определился, какую сборную планирует представлять:

«Если мне предложат играть за сборную Словакии, то сразу сделают паспорт. Если Украина — я буду только за. Пока не знаю, придется сидеть и думать.

С одной стороны, Украина — это моя родная страна, а с другой стороны, Словакия дает мне все для развития как футболиста, и они это уже не раз подтверждали», – рассказывал Завора.

Завора был на просмотре в киевском «Динамо», после чего оказался в «Шахтере», где не всегда имел игровую практику, поэтому решил продолжить карьеру в структуре «Слована».

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Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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Навіщо викликати, якщо є бездарі які Латвії 2-3 влетіли. Гроші вирішують усе.
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