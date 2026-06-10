БУДКОВСКИЙ: «У Скрипника своя дисциплина, но иногда нужно гаркнуть»

Нападающий «Зари» Филипп Будковский рассказал о работе с главным тренером луганской команды Виктором Скрипником.

«Ну, он [Скрипник], когда пришёл, [применил тактику] ромб, 4-4-2. В первый год никто не знал, как против него играть. И он привнес свое [видение футбола] тогда. Дисциплина у него тоже есть. Но немного, чтобы он не обиделся, бывает так не хватает, чтобы он гаркнул [на команду]. Он такой человек, что анализирует, сидит себе там, может посмотреть тренировку и потом проанализировать человека», – пояснил Будковский.