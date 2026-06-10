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  4. БУДКОВСКИЙ: «У Скрипника своя дисциплина, но иногда нужно гаркнуть»
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 17:13 |
175
0

БУДКОВСКИЙ: «У Скрипника своя дисциплина, но иногда нужно гаркнуть»

Тренеру Зори не хватает агрессии

10 июня 2026, 17:13 |
175
0
БУДКОВСКИЙ: «У Скрипника своя дисциплина, но иногда нужно гаркнуть»
ФК Зоря. Филипп Будковский
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Нападающий «Зари» Филипп Будковский рассказал о работе с главным тренером луганской команды Виктором Скрипником.

«Ну, он [Скрипник], когда пришёл, [применил тактику] ромб, 4-4-2. В первый год никто не знал, как против него играть. И он привнес свое [видение футбола] тогда. Дисциплина у него тоже есть. Но немного, чтобы он не обиделся, бывает так не хватает, чтобы он гаркнул [на команду]. Он такой человек, что анализирует, сидит себе там, может посмотреть тренировку и потом проанализировать человека», – пояснил Будковский.

Филипп признался, что во время его первого прихода в «Зарю» у него не сложились отношения со Скрипником, потому что у тренера не было к нему доверия.

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Виктор Скрипник Филипп Будковский Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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