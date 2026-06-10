Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУДКОВСКИЙ: «Гол Трубина в ворота Реала – это все наша подготовка»
Другие новости
10 июня 2026, 16:29 | Обновлено 10 июня 2026, 16:45
459
0

БУДКОВСКИЙ: «Гол Трубина в ворота Реала – это все наша подготовка»

Филипп вспомнил, как взял под своё крыло молодого таланта Шахтёра

10 июня 2026, 16:29 | Обновлено 10 июня 2026, 16:45
459
0
БУДКОВСКИЙ: «Гол Трубина в ворота Реала – это все наша подготовка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий «Зари» Филипп Будковский высказался о вратаре «Бенфики» Анатолии Трубине, с которым они ранее играли в «Шахтере».

Опытный футболист признался, что давно общается с Трубиным и когда-то даже взял его «под крыло», как старший товарищ по команде. Позже, во время пандемии коронавируса они с Анатолием собирались в Киеве и играли в футбол. При этом вратарь играл в поле.

«Он никогда не играл [в воротах]. Ну, там изредка играл в воротах, но всегда говорили, чтобы он играл в поле. И для него это плюс, что он ногами начнет лучше играть, и сможет где-то там обыграть, обстучаться и головой [сыграть]. Этот гол, который он забил «Реалу», это все [наша] подготовка. Пусть заедет на ВДНХ и завезет туда футболку, скажет: «Это за мою подготовку, что я забил головой «Реалу».

Трубин отличился голом в ворота «Реала» в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов. Вратарь «Бенфики» забил мяч в ворота Тибо Куртуа в добавленное ко второму тайму время, что позволило его команде обеспечить себе выход в плей-офф.

По теме:
Моуриньо попросил Реал подписать чемпиона Англии. Стартовали переговоры
Переход Караваева из Динамо в Шахтер. Мнения специалистов
Реал отложил презентацию Моуриньо. Тренер уже обсудил с клубом трансферы
Филипп Будковский Анатолий Трубин Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Португалии по футболу чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Лига чемпионов Бенфика
Андрей Плыгун Источник: YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БУДКОВСКИЙ: «Первый месяц в Шахтере я плакал в туалете»
Футбол | 10 июня 2026, 15:49 5
БУДКОВСКИЙ: «Первый месяц в Шахтере я плакал в туалете»
БУДКОВСКИЙ: «Первый месяц в Шахтере я плакал в туалете»

Первые шаги в академии горняков были для Филиппа нелегкими

Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
Футбол | 10 июня 2026, 07:04 7
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето

Киевляне ищут центрального защитника

Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Бокс | 10.06.2026, 04:55
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Хавбек сборной Украины был вынужден покинуть клуб из-за семейных проблем
Футбол | 10.06.2026, 17:11
Хавбек сборной Украины был вынужден покинуть клуб из-за семейных проблем
Хавбек сборной Украины был вынужден покинуть клуб из-за семейных проблем
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Бокс | 10.06.2026, 04:12
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
09.06.2026, 04:13 2
Бокс
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
09.06.2026, 15:31 31
Теннис
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 40
Футбол
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
09.06.2026, 00:05
Футбол
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
10.06.2026, 12:44 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
09.06.2026, 00:05 28
Футбол
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
09.06.2026, 06:05
Бокс
Ребров принял решение относительно своего будущего
Ребров принял решение относительно своего будущего
09.06.2026, 07:02 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем