БУДКОВСКИЙ: «Гол Трубина в ворота Реала – это все наша подготовка»

Нападающий «Зари» Филипп Будковский высказался о вратаре «Бенфики» Анатолии Трубине, с которым они ранее играли в «Шахтере».

Опытный футболист признался, что давно общается с Трубиным и когда-то даже взял его «под крыло», как старший товарищ по команде. Позже, во время пандемии коронавируса они с Анатолием собирались в Киеве и играли в футбол. При этом вратарь играл в поле.

«Он никогда не играл [в воротах]. Ну, там изредка играл в воротах, но всегда говорили, чтобы он играл в поле. И для него это плюс, что он ногами начнет лучше играть, и сможет где-то там обыграть, обстучаться и головой [сыграть]. Этот гол, который он забил «Реалу», это все [наша] подготовка. Пусть заедет на ВДНХ и завезет туда футболку, скажет: «Это за мою подготовку, что я забил головой «Реалу».

Трубин отличился голом в ворота «Реала» в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов. Вратарь «Бенфики» забил мяч в ворота Тибо Куртуа в добавленное ко второму тайму время, что позволило его команде обеспечить себе выход в плей-офф.