Ярмолюка хочет подписать 26-кратный чемпион. Брентфорд уже назвал свою цену
Егор может стать игроком Галатасарая
Турецкий «Галатасарай» начал переговоры с 22-летним полузащитником английского «Брентфорда» и сборной Украины Егором Ярмолюком.
Источник сообщает, что чемпион Турции видит в украинце усиление центра поля и хочет в ближайшее время оформить трансфер. Клуб Ярмолюка якобы не против отпустить игрока в «Галатасарай», однако ожидает получить от продажи футболиста не менее 30 миллионов евро плюс процент от дальнейшей перепродажи.
Ярмолюк перешел в «Брентфорд» из «Днепра-1» в 2022 году за 1,5 млн евро. Действующий контракт украинца с клубом рассчитан до 2031 года. В прошлом сезоне Егор успел принять участие в 42 матчах команды, отличившись голом и двумя ассистами.
«Галатасарай» является 26-кратным чемпионом Турции. В следующем сезоне команда Окана Бурука будет играть в Лиге чемпионов. В ее составе есть ряд звезд мирового уровня, включая Виктора Осимхена, Мауро Икарди, Илькая Гюндогана и Лероя Сане.
BİLGİ🟡🔴 Galatasaray, orta saha transferi için Brentford forması giyen Yehor Yarmoliuk'la da görüşüyor. Brentford'un beklentisi 30 milyon avro bonservis ve sonraki satıştan pay. pic.twitter.com/TiwH0Hcmtp— Burak Eren (@Burakeren_1987) June 10, 2026
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Але всі футболісти мріють грати у Лізі Чемпіонів! А Галатасарай зараз туди щороку виходить. 🙂