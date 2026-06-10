Ярмолюка хочет подписать 26-кратный чемпион. Брентфорд уже назвал свою цену

Турецкий «Галатасарай» начал переговоры с 22-летним полузащитником английского «Брентфорда» и сборной Украины Егором Ярмолюком.

Источник сообщает, что чемпион Турции видит в украинце усиление центра поля и хочет в ближайшее время оформить трансфер. Клуб Ярмолюка якобы не против отпустить игрока в «Галатасарай», однако ожидает получить от продажи футболиста не менее 30 миллионов евро плюс процент от дальнейшей перепродажи.

Ярмолюк перешел в «Брентфорд» из «Днепра-1» в 2022 году за 1,5 млн евро. Действующий контракт украинца с клубом рассчитан до 2031 года. В прошлом сезоне Егор успел принять участие в 42 матчах команды, отличившись голом и двумя ассистами.

«Галатасарай» является 26-кратным чемпионом Турции. В следующем сезоне команда Окана Бурука будет играть в Лиге чемпионов. В ее составе есть ряд звезд мирового уровня, включая Виктора Осимхена, Мауро Икарди, Илькая Гюндогана и Лероя Сане.