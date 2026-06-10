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  4. Ярмолюка хочет подписать 26-кратный чемпион. Брентфорд уже назвал свою цену
Англия
10 июня 2026, 14:13 |
1645
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Ярмолюка хочет подписать 26-кратный чемпион. Брентфорд уже назвал свою цену

Егор может стать игроком Галатасарая

10 июня 2026, 14:13 |
1645
5 Comments
Ярмолюка хочет подписать 26-кратный чемпион. Брентфорд уже назвал свою цену
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк
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Турецкий «Галатасарай» начал переговоры с 22-летним полузащитником английского «Брентфорда» и сборной Украины Егором Ярмолюком.

Источник сообщает, что чемпион Турции видит в украинце усиление центра поля и хочет в ближайшее время оформить трансфер. Клуб Ярмолюка якобы не против отпустить игрока в «Галатасарай», однако ожидает получить от продажи футболиста не менее 30 миллионов евро плюс процент от дальнейшей перепродажи.

Ярмолюк перешел в «Брентфорд» из «Днепра-1» в 2022 году за 1,5 млн евро. Действующий контракт украинца с клубом рассчитан до 2031 года. В прошлом сезоне Егор успел принять участие в 42 матчах команды, отличившись голом и двумя ассистами.

«Галатасарай» является 26-кратным чемпионом Турции. В следующем сезоне команда Окана Бурука будет играть в Лиге чемпионов. В ее составе есть ряд звезд мирового уровня, включая Виктора Осимхена, Мауро Икарди, Илькая Гюндогана и Лероя Сане.

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Егор Ярмолюк Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Турции по футболу Галатасарай трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Комментарии 5
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А чому не Трабзонспор??? Чи у вас за Трабзонспор відповідає ОЛійник???
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+1
о и на этого нашли новость про Турцию.какой треш
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0
Може, хтось скаже, що Єгору краще залишатись в АПЛ, тим більше що в Брентфорді в нього повірили, там він прогресує. І це так.
Але всі футболісти мріють грати у Лізі Чемпіонів! А Галатасарай зараз туди щороку виходить. 🙂
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0
Українці під прицілом турецьких грандів! За Циганковим, Довбиком полює Трабзонспор♥️💙. На Пономаренка, Ярмолюка - око поклав Галатасарай♥️🧡
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0
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