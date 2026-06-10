Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги назначил тренера, который работал с Зозулей
Испания
10 июня 2026, 14:57 | Обновлено 10 июня 2026, 15:25
279
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги назначил тренера, который работал с Зозулей

Луис Мигель Рамис возглавил «Осасуну»

10 июня 2026, 14:57 | Обновлено 10 июня 2026, 15:25
279
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги назначил тренера, который работал с Зозулей
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Мигель Рамис
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Испанская «Осасуна» определилась с новым тренером после увольнения Алессио Лиши: пост наставника команды занял 55-летний Луис Мигель Рамис.

Контракт со специалистом рассчитан на два сезона – до лета 2028 года.

Предыдущим местом работы Луиса был клуб Сегунды «Бургос», который специалист возглавил в конце октября 2024 года. Под руководством Рамиса «Бургос» провел 76 матчей, но так и не сумел выйти в Ла Лигу.

Также в карьере тренера были периоды в «Эспаньоле», «Тенерифе», «Альмерии» и «Альбасете». Именно в последнем клубе Луис работал с украинцем Романом Зозулей.

Путь специалиста Рамис начал с молодёжных команд мадридского «Реала», однако до основной команды так и не дошел.

По теме:
БУДКОВСКИЙ: «Гол Трубина в ворота Реала – это все наша подготовка»
Последние слова. Моуриньо попрощался с Бенфикой: его ждет Реал
«Цыганков мало думает о футболе». В Испании жестко прошлись по украинцу
Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига назначение тренера Роман Зозуля Альбасете Бургос
Андрей Витренко Источник: ФК Осасуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Срна лаконично обратился к Караваеву после перехода игрока в Шахтер
Футбол | 10 июня 2026, 13:31 0
Срна лаконично обратился к Караваеву после перехода игрока в Шахтер
Срна лаконично обратился к Караваеву после перехода игрока в Шахтер

Дарио поздравил опытного украинца

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о возвращении Караваева, игравшего за Динамо
Футбол | 10 июня 2026, 10:02 34
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о возвращении Караваева, игравшего за Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о возвращении Караваева, игравшего за Динамо

Опытный защитник вернулся в расположение «горняков»

Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Футбол | 10.06.2026, 10:58
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Теннис | 09.06.2026, 15:31
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Бокс | 10.06.2026, 04:12
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти из клуба»
ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти из клуба»
09.06.2026, 08:13 24
Футбол
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
09.06.2026, 06:05
Бокс
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
10.06.2026, 04:55 7
Бокс
Ребров принял решение относительно своего будущего
Ребров принял решение относительно своего будущего
09.06.2026, 07:02 7
Футбол
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
09.06.2026, 02:05
Бокс
Боксер ответил Усику, который считает, что рефери поступил правильно
Боксер ответил Усику, который считает, что рефери поступил правильно
09.06.2026, 03:42 5
Бокс
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
09.06.2026, 08:55 15
Футбол
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
09.06.2026, 08:39 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем