ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги назначил тренера, который работал с Зозулей

Испанская «Осасуна» определилась с новым тренером после увольнения Алессио Лиши: пост наставника команды занял 55-летний Луис Мигель Рамис.

Контракт со специалистом рассчитан на два сезона – до лета 2028 года.

Предыдущим местом работы Луиса был клуб Сегунды «Бургос», который специалист возглавил в конце октября 2024 года. Под руководством Рамиса «Бургос» провел 76 матчей, но так и не сумел выйти в Ла Лигу.

Также в карьере тренера были периоды в «Эспаньоле», «Тенерифе», «Альмерии» и «Альбасете». Именно в последнем клубе Луис работал с украинцем Романом Зозулей.

Путь специалиста Рамис начал с молодёжных команд мадридского «Реала», однако до основной команды так и не дошел.