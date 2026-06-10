ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги назначил тренера, который работал с Зозулей
Луис Мигель Рамис возглавил «Осасуну»
Испанская «Осасуна» определилась с новым тренером после увольнения Алессио Лиши: пост наставника команды занял 55-летний Луис Мигель Рамис.
Контракт со специалистом рассчитан на два сезона – до лета 2028 года.
Предыдущим местом работы Луиса был клуб Сегунды «Бургос», который специалист возглавил в конце октября 2024 года. Под руководством Рамиса «Бургос» провел 76 матчей, но так и не сумел выйти в Ла Лигу.
Также в карьере тренера были периоды в «Эспаньоле», «Тенерифе», «Альмерии» и «Альбасете». Именно в последнем клубе Луис работал с украинцем Романом Зозулей.
Путь специалиста Рамис начал с молодёжных команд мадридского «Реала», однако до основной команды так и не дошел.
COMUNICADO OFICIAL | Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador de Osasuna.— C. A. OSASUNA (@Osasuna) June 10, 2026
¡Bienvenido, míster!https://t.co/eCJVQ9GXzn pic.twitter.com/Ue2SXzNbqh
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