Известна реакция Суркисов на переход Караваева из Динамо в Шахтер

Футболист «Шахтера» Александр Караваев рассказал о реакции руководства «Динамо» на его решение перейти в стан «горняков».

– Еще был момент после матча против Кудровки, когда Григорий Суркис общался с вами возле стадиона. Если не секрет, о чем был разговор?

– Это был разговор очень опытного человека, который провел очень много лет в футболе и знает его как изнутри, так и снаружи, с игроком, который провел много лет в «Динамо» и сыграл там много матчей.

Это были слова, чтобы я еще лучше обдумал свой выбор. Возможно, внес какие-то поправки. То есть были напутствия, что, возможно, это неправильный выбор, а может правильный – и только время все покажет.

Всегда говорю, что благодарен Игорю Михайловичу и Григорию Михайловичу. Хотя вижу, что они были неприятно удивлены, что я сделал такой выбор. Но я также объяснил свою позицию как игрока, почему я сделал такой выбор.

Надеюсь, что меня поняли, потому что я высказывался именно как игрок. И у меня никакой обиды на клуб, на тренерский штаб не было и не будет, – заверил Караваев.