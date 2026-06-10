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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 21:23 |
1629
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Динамо попрощалось с украинцем, который оказался не нужен Костюку

Наставник киевского клуба не рассчитывал на Караваева и не хотел продлевать контакт с игроком

10 июня 2026, 21:23 |
1629
3 Comments
Динамо попрощалось с украинцем, который оказался не нужен Костюку
ФК Шахтер Донецк. Александр Караваев
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Защитник сборной Украины Александр Караваев покинул киевское «Динамо» и перебрался в «Шахтер», поскольку оказался не нужен главному тренеру Игорю Костюку:

«Зимой стало ясно, что Костюк скептически относится к ветеранам команды. И первой жертвой стал именно Саша. Ставка делалась на юного Коробова, Тымчика, на кого угодно, но не на Караваева.

Именно Костюк был инициатором того, что новый контракт Караваеву не был предложен. Главный тренер четко дал понять, что не рассчитывает на такого футболиста в новом сезоне. И именно это стало эффектом бабочки для дальнейших событий.

В «Динамо» никто не ожидал, что Кара может оказаться в лагере главного оппонента: «Полесье», Казахстан, середняк Турции, но такой переход – удар ниже пояса.

В клубе пытались исправить ситуацию, особенно когда Караваев стал играть и довольно неплохо. Были эмоциональные разговоры Григория Суркиса с Александром, они даже на камеру попали, но было уже поздно», – сообщил источник.

В сезоне 2025/26 Караваев провел 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять ассистов. Цвета динамовского клуба опытный 33-летний футболист защищал с июля 2019 года.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Александр Караваев Игорь Костюк Григорий Суркис трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Telegram
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лучше бы Тымчика не продляли.
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Гарна оплеуха динаме
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