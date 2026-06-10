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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 10:51 | Обновлено 10 июня 2026, 11:18
642
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина попрощалась с очередным игроком после выхода в УПЛ

Василий Гакман ушел из клуба

10 июня 2026, 10:51 | Обновлено 10 июня 2026, 11:18
642
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина попрощалась с очередным игроком после выхода в УПЛ
ФК Буковина. Василий Гакман
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Черновицкая «Буковина» официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским защитником Василием Гакманом. Об этом пишет клубная пресс-служба.

ФК «Буковина» выражает искреннюю благодарность Василию за годы, проведенные в родном клубе, профессионализм, преданность и любовь к «желто-черным» цветам.

Василий навсегда останется частью буковинской футбольной семьи, а его вклад в развитие и успехи команды чрезвычайно ценен. Желаем воспитаннику «Буковины» новых побед, ярких моментов в карьере и успешного продолжения футбольного пути», – говорится в сообщении.

По официальной информации, срок действия контракта 26-летнего футболиста с «желто-черными» истекает в конце июня, и стороны по взаимному согласию решили не продлевать соглашение.

Василий Гакман – воспитанник черновицкой «Буковины», дебютировавший за родную команду в сезоне 2017/18. Всего в период с 2017 по 2023 годы Василий провел 88 матчей за «желто-черных», после чего два сезона отыграл в составе ровенского «Вереса» в УПЛ.

В июле 2025-го вернулся в «Буковину» и провел 13 матчей за основную команду черновчан (1 ассист), а также четыре поединка за вторую команду «желто-черных» (1 гол).

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Василий Гакман Буковина Черновцы расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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