АЛИССОН: «Надеюсь, что в ЛЧ нам удастся повторить успех ЛК»
Бразилец хочет отблагодарить горняков за доверие
20-летний бразильский вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана поделился впечатлениями от прошлого сезона и рассказал о своих ожиданиях от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.
В сезоне-2025/26 «горняки» выиграли УПЛ и дошли до полуфинала Лиги конференций, где уступили английскому «Кристал Пэлас». Алиссон считает, что нынешняя команда дончан может претендовать на значительный успех и в Лиге чемпионов.
«Это был очень хороший сезон, мы квалифицировались в Лигу чемпионов, дошли до полуфинала Лиги конференций. Мы очень хорошо развиваемся, это молодая команда. Надеюсь, что в Лиге чемпионов мы сможем повторить то, что сделали в Лиге конференций, чтобы отблагодарить «Шахтер» за уважение, которого он заслуживает», – сказал игрок.
Алиссон перешел в «Шахтер» в 2025 году. В прошлом сезоне он забил семь голов и отдал десять результативных передач в 26 матчах за первую команду «горняков».
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