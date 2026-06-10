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  4. АЛИССОН: «Надеюсь, что в ЛЧ нам удастся повторить успех ЛК»
Лига чемпионов
10 июня 2026, 11:05 |
243
0

АЛИССОН: «Надеюсь, что в ЛЧ нам удастся повторить успех ЛК»

Бразилец хочет отблагодарить горняков за доверие

10 июня 2026, 11:05 |
243
0
АЛИССОН: «Надеюсь, что в ЛЧ нам удастся повторить успех ЛК»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана
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20-летний бразильский вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана поделился впечатлениями от прошлого сезона и рассказал о своих ожиданиях от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.

В сезоне-2025/26 «горняки» выиграли УПЛ и дошли до полуфинала Лиги конференций, где уступили английскому «Кристал Пэлас». Алиссон считает, что нынешняя команда дончан может претендовать на значительный успех и в Лиге чемпионов.

«Это был очень хороший сезон, мы квалифицировались в Лигу чемпионов, дошли до полуфинала Лиги конференций. Мы очень хорошо развиваемся, это молодая команда. Надеюсь, что в Лиге чемпионов мы сможем повторить то, что сделали в Лиге конференций, чтобы отблагодарить «Шахтер» за уважение, которого он заслуживает», – сказал игрок.

Алиссон перешел в «Шахтер» в 2025 году. В прошлом сезоне он забил семь голов и отдал десять результативных передач в 26 матчах за первую команду «горняков».

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Алиссон Сантана Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига конференций Лига чемпионов
Андрей Плыгун Источник: Globo Esporte
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