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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 22:22 | Обновлено 10 июня 2026, 22:31
724
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Минус два игрока Динамо. В клубе объявили о расставании с двумя украинцами

В «Лехии» объявили об уходе Дячука и Царенко

10 июня 2026, 22:22 | Обновлено 10 июня 2026, 22:31
724
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Минус два игрока Динамо. В клубе объявили о расставании с двумя украинцами
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Дячук
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Президент польской «Лехии» Паоло Урфер высказался о будущем футболистов, которые выступали за клуб на правах аренды из киевского «Динамо».

По словам функционера, защитник Максим Дячук и полузащитник Антон Царенко завершают свои выступления в чемпионате Польши и возвращаются в расположение киевского клуба.

Таким образом, оба игрока должны начать подготовку к новому сезону вместе с «Динамо», после чего тренерский штаб примет решение относительно их дальнейших перспектив.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

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Максим Дячук Антон Царенко Динамо Киев Лехия Гданьск аренда игрока
Дмитрий Олийченко Источник
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