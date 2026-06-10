Минус два игрока Динамо. В клубе объявили о расставании с двумя украинцами
В «Лехии» объявили об уходе Дячука и Царенко
Президент польской «Лехии» Паоло Урфер высказался о будущем футболистов, которые выступали за клуб на правах аренды из киевского «Динамо».
По словам функционера, защитник Максим Дячук и полузащитник Антон Царенко завершают свои выступления в чемпионате Польши и возвращаются в расположение киевского клуба.
Таким образом, оба игрока должны начать подготовку к новому сезону вместе с «Динамо», после чего тренерский штаб примет решение относительно их дальнейших перспектив.
Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.
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