Минус два игрока Динамо. В клубе объявили о расставании с двумя украинцами

Президент польской «Лехии» Паоло Урфер высказался о будущем футболистов, которые выступали за клуб на правах аренды из киевского «Динамо».

По словам функционера, защитник Максим Дячук и полузащитник Антон Царенко завершают свои выступления в чемпионате Польши и возвращаются в расположение киевского клуба.

Таким образом, оба игрока должны начать подготовку к новому сезону вместе с «Динамо», после чего тренерский штаб примет решение относительно их дальнейших перспектив.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.