ФИФА придумала новый заработок на болельщиках ЧМ-2026
Болельщики раскритиковали идею ФИФА
На чемпионате мира по футболу разрешат болельщикам отображать свое имя и страну на большом табло во время матчей. Такса: 79 долларов за аренду экрана на несколько секунд. Судя по всему, она останется неизменной на протяжении всего группового этапа, но также может быть повышена в случае ажиотажа. Болельщики уже восприняли идею в штыки и в который раз обвинили ФИФА в жадности.
Ранее в организации намеревались запретить болельщикам проносить воду на матчи, чтобы продавать свои напитки. Цены на билеты просто зашкаливают, а власти США разворачивают многих болельщиков, даже тех, у которых все в порядке с документами.
Чемпионат мира стартует 11 июня и может получиться самым скандальным в истории.
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