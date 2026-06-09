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Чемпионат мира
09 июня 2026, 23:04 | Обновлено 09 июня 2026, 23:40
380
0

ФИФА придумала новый заработок на болельщиках ЧМ-2026

Болельщики раскритиковали идею ФИФА

09 июня 2026, 23:04 | Обновлено 09 июня 2026, 23:40
380
0
ФИФА придумала новый заработок на болельщиках ЧМ-2026
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На чемпионате мира по футболу разрешат болельщикам отображать свое имя и страну на большом табло во время матчей. Такса: 79 долларов за аренду экрана на несколько секунд. Судя по всему, она останется неизменной на протяжении всего группового этапа, но также может быть повышена в случае ажиотажа. Болельщики уже восприняли идею в штыки и в который раз обвинили ФИФА в жадности.

Ранее в организации намеревались запретить болельщикам проносить воду на матчи, чтобы продавать свои напитки. Цены на билеты просто зашкаливают, а власти США разворачивают многих болельщиков, даже тех, у которых все в порядке с документами.

Чемпионат мира стартует 11 июня и может получиться самым скандальным в истории.

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ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: The Mirror
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