ФИФА придумала новый заработок на болельщиках ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу разрешат болельщикам отображать свое имя и страну на большом табло во время матчей. Такса: 79 долларов за аренду экрана на несколько секунд. Судя по всему, она останется неизменной на протяжении всего группового этапа, но также может быть повышена в случае ажиотажа. Болельщики уже восприняли идею в штыки и в который раз обвинили ФИФА в жадности.

Ранее в организации намеревались запретить болельщикам проносить воду на матчи, чтобы продавать свои напитки. Цены на билеты просто зашкаливают, а власти США разворачивают многих болельщиков, даже тех, у которых все в порядке с документами.

Чемпионат мира стартует 11 июня и может получиться самым скандальным в истории.