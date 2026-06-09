Владимир ШАРАН: «Извините, болельщики, извините, руководство»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран признал, что «Левый Берег» был сильнее в переходных матчах.

– Сегодня команда не смогла выполнить основную задачу и сохранить место в УПЛ. Что не позволило команде добиться нужного результата?

– Простите, болельщики, простите, руководство, что надеялись на наш тренерский штаб, что мы можем оставить команду в Премьер-лиге. Мы тоже об этом думали и верили, потому что иначе нет смысла работать. Но есть много причин. Я не буду об этом говорить. Есть и вина тренерского штаба, конечно, всех, надо говорить откровенно.

Но, будем честными, «Левый Берег» больше заслуживал, если учитывать два поединка за возвращение в Премьер-лигу.