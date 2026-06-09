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  4. Владимир ШАРАН: «Извините, болельщики, извините, руководство»
Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 21:15 | Обновлено 09 июня 2026, 21:16
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Владимир ШАРАН: «Извините, болельщики, извините, руководство»

Владимир Шаран дал комментарий после вылета команды из УПЛ

09 июня 2026, 21:15 | Обновлено 09 июня 2026, 21:16
1216
2 Comments
Владимир ШАРАН: «Извините, болельщики, извините, руководство»
ФК Александрия. Владимир Шаран
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Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран признал, что «Левый Берег» был сильнее в переходных матчах.

– Сегодня команда не смогла выполнить основную задачу и сохранить место в УПЛ. Что не позволило команде добиться нужного результата?

– Простите, болельщики, простите, руководство, что надеялись на наш тренерский штаб, что мы можем оставить команду в Премьер-лиге. Мы тоже об этом думали и верили, потому что иначе нет смысла работать. Но есть много причин. Я не буду об этом говорить. Есть и вина тренерского штаба, конечно, всех, надо говорить откровенно.

Но, будем честными, «Левый Берег» больше заслуживал, если учитывать два поединка за возвращение в Премьер-лигу.

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Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Александрия
Руслан Полищук Источник: ФК Александрия
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Я не бачу причини за що Шарану вибачатися. Це Кузьменки ще для Нестеренка завезли чорне гівно; ну, не зміг Шаран з них зробити цукерку...
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Человек нашел в себе силы извиниться за свои неудачи.В отличии от одного низкорослого тренеришки,с динамовским сердцем.
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