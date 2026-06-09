Шаран о вылете Александрии: «Сказал игрокам все. Повторять в эфире не буду»
Команда отправилась в Первую лигу
Наставник Александрии Владимир Шаран оценил поражение в переходных матчах от Левого Берега и вылет в Первую лигу.
«Выдохнул. В раздевалке сказал игрокам все, что я думаю. И повторять в эфире я это не буду. Левый Берег больше заслужил УПЛ. Я был удивлен тем, мандражем, который был у нас. Где-то мастерства легионерам в атаке не хватило, и такие моменты решают».
«Мне бы хотелось видеть больше бойцовских качеств. Я им сказал, что впервые перед игрой увидел, что это – команда. Был спокойный. Но хотелось видеть другую Александрию», – сказал Шаран.
Ранее сообщалось, что наставник готов остаться в команде и работать в Первой лиге.
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