Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шаран о вылете Александрии: «Сказал игрокам все. Повторять в эфире не буду»
Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 18:33 | Обновлено 09 июня 2026, 18:56
1886
1

Шаран о вылете Александрии: «Сказал игрокам все. Повторять в эфире не буду»

Команда отправилась в Первую лигу

09 июня 2026, 18:33 | Обновлено 09 июня 2026, 18:56
1886
1 Comments
Шаран о вылете Александрии: «Сказал игрокам все. Повторять в эфире не буду»
ФК Александрия. Владимир Шаран
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Наставник Александрии Владимир Шаран оценил поражение в переходных матчах от Левого Берега и вылет в Первую лигу.

«Выдохнул. В раздевалке сказал игрокам все, что я думаю. И повторять в эфире я это не буду. Левый Берег больше заслужил УПЛ. Я был удивлен тем, мандражем, который был у нас. Где-то мастерства легионерам в атаке не хватило, и такие моменты решают».

«Мне бы хотелось видеть больше бойцовских качеств. Я им сказал, что впервые перед игрой увидел, что это – команда. Был спокойный. Но хотелось видеть другую Александрию», – сказал Шаран.

Ранее сообщалось, что наставник готов остаться в команде и работать в Первой лиге.

По теме:
Рябоконь о выходе в УПЛ: «Хотим показать, что Левый Берег – суперкоманда»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хотел бы сказать «за Украину»
Леонид БУРЯК – о результатах Динамо и об Андрее Ярмоленко
Владимир Шаран Александрия Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(48)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тухель предупредил звезду Реала: «Тебе нужно бороться за место в старте»
Футбол | 09 июня 2026, 16:31 1
Тухель предупредил звезду Реала: «Тебе нужно бороться за место в старте»
Тухель предупредил звезду Реала: «Тебе нужно бороться за место в старте»

Беллингему место в основе не гарантировано

Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Футбол | 09 июня 2026, 08:55 13
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион

На Виктора теперь претендует «Олимпиакос»

Экс-игрока Динамо и сборной Украины с громкими словами отпустили из клуба
Футбол | 09.06.2026, 10:48
Экс-игрока Динамо и сборной Украины с громкими словами отпустили из клуба
Экс-игрока Динамо и сборной Украины с громкими словами отпустили из клуба
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Бокс | 09.06.2026, 04:13
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
Бокс | 09.06.2026, 02:05
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сказал всем, что Шаран физручелло!!
Ответить
-2
Популярные новости
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
08.06.2026, 04:12 5
Бокс
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
09.06.2026, 00:05
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
08.06.2026, 02:32
Бокс
Игры дальше не будет. Матч Дания – Украина остановлен: что-то с Эриксеном
Игры дальше не будет. Матч Дания – Украина остановлен: что-то с Эриксеном
07.06.2026, 21:01 4
Футбол
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
07.06.2026, 21:07 7
Футбол
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
09.06.2026, 07:59 21
Футбол
Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании
Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании
08.06.2026, 07:55 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 116
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем