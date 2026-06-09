Лучший арбитр Африки прокомментировал запрет США на въезд
Омар Артан не расстраивается из-за решения властей США
Таможенно-пограничная служба США подтвердила в понедельник, что гражданину Сомали, планировавшему судить матчи чемпионата мира, было отказано во въезде после прибытия в международный аэропорт Майами из Стамбула в субботу. ФИФА подтвердила, что это был Омар Артан, единственный арбитр чемпионата мира из Сомали.
«Несмотря на обстоятельства, я настроен на позитив и сосредоточен на следующих задачах в моей судейской карьере», – заявил Артан. «Я хотел бы поблагодарить ФИФА и Африканскую федерацию за их поддержку и обещаю поддерживать свой судейский уровень на высоком уровне, сосредоточившись на будущем. Я хочу поблагодарить футбольное сообщество за все полученные сообщения и пожелать моим коллегам всяческих успехов на чемпионате мира, и я с нетерпением жду возможности снова присоединиться к ним на будущих соревнованиях».
Сомали находится в списке стран, запрещенных для иммиграции в США, хотя могут быть сделаны исключения.
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