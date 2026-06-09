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Чемпионат мира
09 июня 2026, 19:07 |
869
2

Лучший арбитр Африки прокомментировал запрет США на въезд

Омар Артан не расстраивается из-за решения властей США

09 июня 2026, 19:07 |
869
2 Comments
Лучший арбитр Африки прокомментировал запрет США на въезд
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Артан
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Таможенно-пограничная служба США подтвердила в понедельник, что гражданину Сомали, планировавшему судить матчи чемпионата мира, было отказано во въезде после прибытия в международный аэропорт Майами из Стамбула в субботу. ФИФА подтвердила, что это был Омар Артан, единственный арбитр чемпионата мира из Сомали.

«Несмотря на обстоятельства, я настроен на позитив и сосредоточен на следующих задачах в моей судейской карьере», – заявил Артан. «Я хотел бы поблагодарить ФИФА и Африканскую федерацию за их поддержку и обещаю поддерживать свой судейский уровень на высоком уровне, сосредоточившись на будущем. Я хочу поблагодарить футбольное сообщество за все полученные сообщения и пожелать моим коллегам всяческих успехов на чемпионате мира, и я с нетерпением жду возможности снова присоединиться к ним на будущих соревнованиях».

Сомали находится в списке стран, запрещенных для иммиграции в США, хотя могут быть сделаны исключения.

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Руслан Полищук Источник: ESPN
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Америка з цим Трампом взагалі здуріла 😡
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Ну ладно Америка, але є ще Мексика, Канада... FIFA , чого би йому не дати судити там?
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