Лучший арбитр Африки прокомментировал запрет США на въезд

Таможенно-пограничная служба США подтвердила в понедельник, что гражданину Сомали, планировавшему судить матчи чемпионата мира, было отказано во въезде после прибытия в международный аэропорт Майами из Стамбула в субботу. ФИФА подтвердила, что это был Омар Артан, единственный арбитр чемпионата мира из Сомали.

«Несмотря на обстоятельства, я настроен на позитив и сосредоточен на следующих задачах в моей судейской карьере», – заявил Артан. «Я хотел бы поблагодарить ФИФА и Африканскую федерацию за их поддержку и обещаю поддерживать свой судейский уровень на высоком уровне, сосредоточившись на будущем. Я хочу поблагодарить футбольное сообщество за все полученные сообщения и пожелать моим коллегам всяческих успехов на чемпионате мира, и я с нетерпением жду возможности снова присоединиться к ним на будущих соревнованиях».

Сомали находится в списке стран, запрещенных для иммиграции в США, хотя могут быть сделаны исключения.