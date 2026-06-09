Игрок Кривбасса попал в престижный мировой рейтинг
Карлос Парако стал одним из лидеров по количеству спринтов
22-летний венесуэльский нападающий «Кривбасса» Карлос Парако вошел в престижный рейтинг Международного центра спортивных исследований (CIES).
Футболист занял четвертое место по количеству спринтов за матч в 45 лучших футбольных дивизионах мира среди игроков до 23 лет. Средний показатель Парако – 19,6 спринтов за матч.
Карлос перешел в «Кривбасс» из венесуэльского «Метрополитанос» год назад за 250 тысяч евро. Нападающий забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 30 матчах за первую команду. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 млн евро.
Most dynamic U2⃣3⃣ centre forwards as per sprints per 90', 4⃣5⃣ top divisions (@SkillCorner) 🌬️— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 8, 2026
🥇 #MatiasFernandezPardo 🇪🇸 20.6
🥈 #DzenanPejcinovic 🇩🇪 20.0
🥉 #OscarKabwit 🇨🇩 & #CarlosParaco 🇻🇪 19.6 #Afriyie 🇬🇭 #vanDujin 🇳🇱 #Stewart 🏴 #Hall 🇺🇸 #JoaoVictor 🇧🇷 #Kofane 🇨🇲 pic.twitter.com/u5zvRSZxIg
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