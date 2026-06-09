Игрок Кривбасса попал в престижный мировой рейтинг

22-летний венесуэльский нападающий «Кривбасса» Карлос Парако вошел в престижный рейтинг Международного центра спортивных исследований (CIES).

Футболист занял четвертое место по количеству спринтов за матч в 45 лучших футбольных дивизионах мира среди игроков до 23 лет. Средний показатель Парако – 19,6 спринтов за матч.

Карлос перешел в «Кривбасс» из венесуэльского «Метрополитанос» год назад за 250 тысяч евро. Нападающий забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 30 матчах за первую команду. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 млн евро.