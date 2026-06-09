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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 21:22 |
450
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Игрок Кривбасса попал в престижный мировой рейтинг

Карлос Парако стал одним из лидеров по количеству спринтов

09 июня 2026, 21:22 |
450
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Игрок Кривбасса попал в престижный мировой рейтинг
ФК Кривбас. Карлос Парако
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22-летний венесуэльский нападающий «Кривбасса» Карлос Парако вошел в престижный рейтинг Международного центра спортивных исследований (CIES).

Футболист занял четвертое место по количеству спринтов за матч в 45 лучших футбольных дивизионах мира среди игроков до 23 лет. Средний показатель Парако – 19,6 спринтов за матч.

Карлос перешел в «Кривбасс» из венесуэльского «Метрополитанос» год назад за 250 тысяч евро. Нападающий забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 30 матчах за первую команду. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 млн евро.

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Андрей Плыгун Источник: CIES
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А чого Парахо, а не Мендоса? Он, як феєрить в товарняках!
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