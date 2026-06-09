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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 20:00 | Обновлено 09 июня 2026, 20:13
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Звезда Шахтера бросил беременную девушку

Бразильский футболист Кауан Элиас неожиданно прекратил отношения со своей девушкой

09 июня 2026, 20:00 | Обновлено 09 июня 2026, 20:13
1805
5 Comments
Звезда Шахтера бросил беременную девушку
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас
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Неожиданный поворот произошел в личной жизни 20-летнего бразильского центрального нападающего Кауана Элиаса, звезды донецкого «Шахтера». Девушка молодого таланта Бруна Ротта сообщила, что она больше не встречается с футболистом.

Лишь недавно уже бывшая пара узнала о беременности Бруны. Казалось, что они оба счастливы и ждут рождения первого ребенка, готовясь начать многолетнюю совместную жизнь.

Лишь несколько дней назад Элиас и Ротта провели гендер-пати на пляже, разрезав торт, который показал будущее рождение девочки.

Элиас перешел в «Шахтер» в феврале 2025 года из бразильского «Флуминенсе» и с тех пор отыграл за «горняков» 46 встреч, забив 12 голов и отдав восемь результативных передач.

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Бруна Ротта Шахтер Донецк Кауан Элиас чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Флуминенсе lifestyle
Руслан Полищук Источник: BLIK
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Комментарии 5
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Наверное отец ребенка оказался партнёр по команде 
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Странно.Неделю назад писали шо там любовь до гроба и фото прилагается 
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0
Мені дуже соромно, що розлучив таку гарну пару. Але добра новина в тому, що у мене буде донька🥰
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-1
Та ну. Посварилися, через тиждень знову будуть разом. Скільки вже таких сантабарбар було...
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-1
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