Звезда Шахтера бросил беременную девушку

Неожиданный поворот произошел в личной жизни 20-летнего бразильского центрального нападающего Кауана Элиаса, звезды донецкого «Шахтера». Девушка молодого таланта Бруна Ротта сообщила, что она больше не встречается с футболистом.

Лишь недавно уже бывшая пара узнала о беременности Бруны. Казалось, что они оба счастливы и ждут рождения первого ребенка, готовясь начать многолетнюю совместную жизнь.

Лишь несколько дней назад Элиас и Ротта провели гендер-пати на пляже, разрезав торт, который показал будущее рождение девочки.

Элиас перешел в «Шахтер» в феврале 2025 года из бразильского «Флуминенсе» и с тех пор отыграл за «горняков» 46 встреч, забив 12 голов и отдав восемь результативных передач.