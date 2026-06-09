Звезда Шахтера бросил беременную девушку
Бразильский футболист Кауан Элиас неожиданно прекратил отношения со своей девушкой
Неожиданный поворот произошел в личной жизни 20-летнего бразильского центрального нападающего Кауана Элиаса, звезды донецкого «Шахтера». Девушка молодого таланта Бруна Ротта сообщила, что она больше не встречается с футболистом.
Лишь недавно уже бывшая пара узнала о беременности Бруны. Казалось, что они оба счастливы и ждут рождения первого ребенка, готовясь начать многолетнюю совместную жизнь.
Лишь несколько дней назад Элиас и Ротта провели гендер-пати на пляже, разрезав торт, который показал будущее рождение девочки.
Элиас перешел в «Шахтер» в феврале 2025 года из бразильского «Флуминенсе» и с тех пор отыграл за «горняков» 46 встреч, забив 12 голов и отдав восемь результативных передач.
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