Леонид БУРЯК – о результатах Динамо и об Андрее Ярмоленко

Легенда «Динамо» и экс-наставник сборной Украины Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua дал оценку результатам киевлян в сезоне 2025/2026, а также прокомментировал тот факт, что Андрей Ярмоленко продлил контракт со столичным клубом.

– Леонид Иосифович, как оцените сезон для «Динамо»? Киевская команда выиграла Кубок Украины и заняла четвертое место в УПЛ.

– «Динамо» же не может каждый год все выигрывать. Есть же команды, которые тоже готовятся и тоже ставят какие-то задачи. Возьмите «Реал». «Барселона» его обогнала с разницей в восемь очков и стала чемпионом Ла Лиги. Это нормальное явление. У каждого перед сезоном свои задачи. Вот прочитал, что Ротань ставит задачи. Но мы, «Динамо», идем своим путем. У нас очень мало легионеров играет. У нас талантливая молодежь. Но мы все ждем, когда они будут приносить пользу футбольному клубу «Динамо» Киев. Я верю и думаю, что у нас есть талантливая молодежь. Вы же не забывайте, что непростой тренировочный процесс. В наше время помимо того, что ты должен хорошо играть, ты должен еще хорошо тренироваться, чтобы попасть в основной состав. Так что мы ждем.



– Для «Динамо» важно было выиграть Кубок Украины?

– Мы все любим «Динамо»! Если посмотреть на жребий и как все складывалось, его не выиграть невозможно было. Молодцы, что они выиграли! Это еще раз идет в копилку ФК «Динамо» Киев. Это то, что делало и наше поколение. Для «Динамо» нет другого места, кроме финала и кроме победы.



– Также стало известно, что Андрей Ярмоленко продлил контракт с «Динамо». Радует эта новость?

– Ярмоленко нормально выглядит! Он всегда в каких-то кондициях. И также Ярмоленко всегда забивает нужные мячи. Так что пускай играет и радует всех!