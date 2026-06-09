Безумные деньги. Стала известна цена новой формы Динамо на сезон 2026/27
Хочешь форму киевлян – отдай немалую сумму
Киевское «Динамо» вместе с техническим спонсором New Balance представило новые домашний и выездной комплекты формы на будущий сезон 2026/27.
Домашний комплект выполнен в традиционных для «Динамо» белых цветах с вертикальными синими полосами. Дополнением к дизайну стал классический белый воротник.
Выездная форма посвящена победе киевлян в Кубке обладателей кубков 1986 года. Темно-синий комплект дополнен двумя белыми полосами, расположенными рядом с клубной эмблемой.
После презентации новой формы «Динамо» объявило ее стоимость и открыло продажи. Болельщики киевского клуба могут приобрести комплект на сезон 2026/27 за 5999 гривен.
Если идентичный комплект формы киевлян не по карману, клуб вместе со спонсором предлагает более доступный вариант – фанатскую версию формы, которая немного отличается от игровой. Ее стоимость составляет 4299 гривен.
Для сравнения рассмотрим цены в магазинах ведущих европейских клубов и сопоставим их со стоимостью формы «Динамо».
Цены грандов на игровую домашнюю форму сезона 2026/27 (по актуальным курсам):
- «Динамо» – 5999 гривен
- «Реал» Мадрид – 6690 гривен
- «Ливерпуль» – 7150 гривен
- ПСЖ – 7359 гривен
- «Челси» – 8044 гривны
- «Интер» – 8231 гривна
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