Безумные деньги. Стала известна цена новой формы Динамо на сезон 2026/27

Киевское «Динамо» вместе с техническим спонсором New Balance представило новые домашний и выездной комплекты формы на будущий сезон 2026/27.

Домашний комплект выполнен в традиционных для «Динамо» белых цветах с вертикальными синими полосами. Дополнением к дизайну стал классический белый воротник.

Выездная форма посвящена победе киевлян в Кубке обладателей кубков 1986 года. Темно-синий комплект дополнен двумя белыми полосами, расположенными рядом с клубной эмблемой.

После презентации новой формы «Динамо» объявило ее стоимость и открыло продажи. Болельщики киевского клуба могут приобрести комплект на сезон 2026/27 за 5999 гривен.

Если идентичный комплект формы киевлян не по карману, клуб вместе со спонсором предлагает более доступный вариант – фанатскую версию формы, которая немного отличается от игровой. Ее стоимость составляет 4299 гривен.

Для сравнения рассмотрим цены в магазинах ведущих европейских клубов и сопоставим их со стоимостью формы «Динамо».

Цены грандов на игровую домашнюю форму сезона 2026/27 (по актуальным курсам):