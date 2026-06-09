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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 13:51 | Обновлено 09 июня 2026, 14:04
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Безумные деньги. Стала известна цена новой формы Динамо на сезон 2026/27

Хочешь форму киевлян – отдай немалую сумму

09 июня 2026, 13:51 | Обновлено 09 июня 2026, 14:04
562
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Безумные деньги. Стала известна цена новой формы Динамо на сезон 2026/27
ФК Динамо Киев
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Киевское «Динамо» вместе с техническим спонсором New Balance представило новые домашний и выездной комплекты формы на будущий сезон 2026/27.

Домашний комплект выполнен в традиционных для «Динамо» белых цветах с вертикальными синими полосами. Дополнением к дизайну стал классический белый воротник.

Выездная форма посвящена победе киевлян в Кубке обладателей кубков 1986 года. Темно-синий комплект дополнен двумя белыми полосами, расположенными рядом с клубной эмблемой.

После презентации новой формы «Динамо» объявило ее стоимость и открыло продажи. Болельщики киевского клуба могут приобрести комплект на сезон 2026/27 за 5999 гривен.

Если идентичный комплект формы киевлян не по карману, клуб вместе со спонсором предлагает более доступный вариант – фанатскую версию формы, которая немного отличается от игровой. Ее стоимость составляет 4299 гривен.

Для сравнения рассмотрим цены в магазинах ведущих европейских клубов и сопоставим их со стоимостью формы «Динамо».

Цены грандов на игровую домашнюю форму сезона 2026/27 (по актуальным курсам):

  • «Динамо» – 5999 гривен
  • «Реал» Мадрид – 6690 гривен
  • «Ливерпуль» – 7150 гривен
  • ПСЖ – 7359 гривен
  • «Челси» – 8044 гривны
  • «Интер» – 8231 гривна
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу игровая форма Украинская Премьер-лига фото New Balance
Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
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Ви не забудьте написати ціну нової форми шахтаря
Хоча, а що там можна змінювати?
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