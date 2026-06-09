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  4. 500 млн евро. Реал подписал крупнейший спонсорский контракт
Испания
09 июня 2026, 18:28 | Обновлено 09 июня 2026, 18:29
891
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500 млн евро. Реал подписал крупнейший спонсорский контракт

«Реал» получит сумасшедшие деньги за 11 букв на форме

09 июня 2026, 18:28 | Обновлено 09 июня 2026, 18:29
891
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500 млн евро. Реал подписал крупнейший спонсорский контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал
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«Реал» объявил о продлении спонсорского соглашения с авиакомпанией Fly Emirates до лета 2031 года. Согласно сообщению, авиакомпания будет платить около 100 миллионов евро в год.

Emirates является спонсором «Реала» с 2011 года и главным спонсором с 2013 года. В рамках соглашения компания продолжит оставаться официальным главным спонсором и официальным авиаперевозчиком мужской и женской команд, ее логотип будет присутствовать на игровой форме, тренировочной одежде и форме тренерского штаба. Это продление знаменует собой важную веху, становясь самым долгосрочным титульным спонсорством в истории Ла Лиги.

Объявление последовало вскоре после того, как Флорентино Перес выиграл выборы. Для сравнения, весь бюджет «Шахтера» – около 60-65 млн евро, «Динамо» – 35-40 млн евро.

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Руслан Полищук Источник: Yahoo Sports
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бюджет ДК 40 лямів? та не гоніть
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Динамо 35-40 😂😂😂😂😂Ржака
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+1
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Як будуть жити шейхи, коли закінчиться у них нафта?
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0
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