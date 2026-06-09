500 млн евро. Реал подписал крупнейший спонсорский контракт

«Реал» объявил о продлении спонсорского соглашения с авиакомпанией Fly Emirates до лета 2031 года. Согласно сообщению, авиакомпания будет платить около 100 миллионов евро в год.

Emirates является спонсором «Реала» с 2011 года и главным спонсором с 2013 года. В рамках соглашения компания продолжит оставаться официальным главным спонсором и официальным авиаперевозчиком мужской и женской команд, ее логотип будет присутствовать на игровой форме, тренировочной одежде и форме тренерского штаба. Это продление знаменует собой важную веху, становясь самым долгосрочным титульным спонсорством в истории Ла Лиги.

Объявление последовало вскоре после того, как Флорентино Перес выиграл выборы. Для сравнения, весь бюджет «Шахтера» – около 60-65 млн евро, «Динамо» – 35-40 млн евро.