Рябоконь о выходе в УПЛ: «Хотим показать, что Левый Берег – суперкоманда»
Киевляне вернулись в элиту
Наставник Левого Берега Александр Рябоконь прокомментировал победу над Александрией в переходных матчах и выход в УПЛ.
«Игра была сложнее, чем первая. Но это классика, если 1:0, то Банада со стандарта. Что дальше? Праздновать будем, что дальше. Нужно отойти от этих переживаний».
«Тепеь будет небольшой отпуск, а дальше будем строить планы. Важный день для игроков и клуба. Выбрали самый сложный путь по сезону».
«Новый сезон? Конечно, хочется показать, что мы – суперкоманда и всех обыграем (смеется). Отдохнем и посмотрим», – сказал Рябоконь.
Команда возвращается в элиту через год после вылета.
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