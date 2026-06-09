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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 18:52 |
259
0

Рябоконь о выходе в УПЛ: «Хотим показать, что Левый Берег – суперкоманда»

Киевляне вернулись в элиту

09 июня 2026, 18:52 |
259
0
Рябоконь о выходе в УПЛ: «Хотим показать, что Левый Берег – суперкоманда»
ФК Левый берег
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Наставник Левого Берега Александр Рябоконь прокомментировал победу над Александрией в переходных матчах и выход в УПЛ.

«Игра была сложнее, чем первая. Но это классика, если 1:0, то Банада со стандарта. Что дальше? Праздновать будем, что дальше. Нужно отойти от этих переживаний».

«Тепеь будет небольшой отпуск, а дальше будем строить планы. Важный день для игроков и клуба. Выбрали самый сложный путь по сезону».

«Новый сезон? Конечно, хочется показать, что мы – суперкоманда и всех обыграем (смеется). Отдохнем и посмотрим», – сказал Рябоконь.

Команда возвращается в элиту через год после вылета.

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Александр Рябоконь Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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