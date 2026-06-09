Рябоконь о выходе в УПЛ: «Хотим показать, что Левый Берег – суперкоманда»

Наставник Левого Берега Александр Рябоконь прокомментировал победу над Александрией в переходных матчах и выход в УПЛ.

«Игра была сложнее, чем первая. Но это классика, если 1:0, то Банада со стандарта. Что дальше? Праздновать будем, что дальше. Нужно отойти от этих переживаний».

«Тепеь будет небольшой отпуск, а дальше будем строить планы. Важный день для игроков и клуба. Выбрали самый сложный путь по сезону».

«Новый сезон? Конечно, хочется показать, что мы – суперкоманда и всех обыграем (смеется). Отдохнем и посмотрим», – сказал Рябоконь.

Команда возвращается в элиту через год после вылета.