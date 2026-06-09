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Международные товарищеские матчи
Индонезия
09.06.2026 16:00 – FT 1 : 0
Мозамбик
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Чемпионат мира
09 июня 2026, 21:23 | Обновлено 09 июня 2026, 21:39
182
0

Китай против Таиланда, ДР Конго против Чили. Результаты спаррингов перед ЧМ

Днем 9 июня состоялись спарринги национальных команд

09 июня 2026, 21:23 | Обновлено 09 июня 2026, 21:39
182
0
Китай против Таиланда, ДР Конго против Чили. Результаты спаррингов перед ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Днем 9 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вничью завершилось принципиальное противостояние в Азии: Китай против Таиланда (0:0)

Ниже приведены расписание и результаты игрового дня.

🏆 Товарищеские матчи. 9 июня 2026

  • 08.06. 22:00. Нигер – Мавритания – 0:1
  • 09.06. 02:00. Филадельфия Юнион II – Кот-д’Ивуар – 0:2
  • 09.06. 07:30. Вануату – Фиджи – 2:2
  • 09.06. 12:30. Экваториальная Гвинея – Коморские острова – 0:1
  • 09.06. 14:30. Филиппины – Мьянма – 5:1
  • 09.06. 14:35. Китай – Таиланд – 0:0
  • 09.06. 15:00. Камбоджа – Гонконг – 2:0
  • 09.06. 16:00. Индонезия – Мозамбик – 1:0
  • 09.06. 17:30. Кыргызстан – Палестина – 0:0
  • 09.06. 18:00. Армения – Молдова – 1:1
  • 09.06. 18:00. Эфиопия – Малави – 1:1
  • 09.06. 18:00. Таджикистан – Индия – 1:1
  • 09.06. 19:00. ДР Конго – Чили – 1:2
  • 09.06. 20:00. Ангола – Центральная Африка
  • 09.06. 20:00. Венгрия – Казахстан
  • 09.06. 21:00. Азербайджан – Сан-Марино
  • 09.06. 21:00. Того – Бенин
  • 09.06. 21:30. Либерия – Сьерра-Леоне
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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