Международные товарищеские матчи
Чемпионат мира09 июня 2026, 21:23 | Обновлено 09 июня 2026, 21:39
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Китай против Таиланда, ДР Конго против Чили. Результаты спаррингов перед ЧМ
Днем 9 июня состоялись спарринги национальных команд
09 июня 2026, 21:23 | Обновлено 09 июня 2026, 21:39
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Днем 9 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вничью завершилось принципиальное противостояние в Азии: Китай против Таиланда (0:0)
Ниже приведены расписание и результаты игрового дня.
🏆 Товарищеские матчи. 9 июня 2026
- 08.06. 22:00. Нигер – Мавритания – 0:1
- 09.06. 02:00. Филадельфия Юнион II – Кот-д’Ивуар – 0:2
- 09.06. 07:30. Вануату – Фиджи – 2:2
- 09.06. 12:30. Экваториальная Гвинея – Коморские острова – 0:1
- 09.06. 14:30. Филиппины – Мьянма – 5:1
- 09.06. 14:35. Китай – Таиланд – 0:0
- 09.06. 15:00. Камбоджа – Гонконг – 2:0
- 09.06. 16:00. Индонезия – Мозамбик – 1:0
- 09.06. 17:30. Кыргызстан – Палестина – 0:0
- 09.06. 18:00. Армения – Молдова – 1:1
- 09.06. 18:00. Эфиопия – Малави – 1:1
- 09.06. 18:00. Таджикистан – Индия – 1:1
- 09.06. 19:00. ДР Конго – Чили – 1:2
- 09.06. 20:00. Ангола – Центральная Африка
- 09.06. 20:00. Венгрия – Казахстан
- 09.06. 21:00. Азербайджан – Сан-Марино
- 09.06. 21:00. Того – Бенин
- 09.06. 21:30. Либерия – Сьерра-Леоне
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