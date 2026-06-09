Китай против Таиланда, ДР Конго против Чили. Результаты спаррингов перед ЧМ

Днем 9 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.

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Вничью завершилось принципиальное противостояние в Азии: Китай против Таиланда (0:0)

Ниже приведены расписание и результаты игрового дня.

🏆 Товарищеские матчи. 9 июня 2026