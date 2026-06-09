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  4. Грозный назвал Мбаппе проблемой для сборной Франции
Чемпионат мира
09 июня 2026, 18:21 |
297
0

Грозный назвал Мбаппе проблемой для сборной Франции

Эго звездного игрока может стать препятствием для французов на ЧМ-2026

09 июня 2026, 18:21 |
297
0
Грозный назвал Мбаппе проблемой для сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о лидере мадридского «Реала» и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Проблема сборной Франции в Мбаппе? Да, это так. Помните, как Куртуа не хотел ехать в сборную Бельгии? В каждой команде такое бывает, просто одни это афишируют, другие – нет. Все [великие] личности – довольно сложные. Они лидеры и считают, что от них многое зависит. Килиан Мбаппе недоволен в сборной Франции, он считает, что должен каждый год получать «Золотой мяч». Сейчас он ведет себя, как Винисиус Жуниор. [Он говорит партнерам по команде:] «Черновую работу я делать не буду, вы за меня тащите пианино, а я на нем буду играть». Но ведь он не всегда на нем играет, мяч к нему иногда не доходит. И он забывает, что есть такие игроки, как Олисе, которые могут его заменить. Он не может смириться с тем, что находится в тени Месси, Криштиану Роналду, Неймара. А так всегда и будет», – сказал специалист.

Сборная Франции считается одним из фаворитов ЧМ-2026. На групповом этапе она сыграет против команд Сенегала, Норвегии и Ирака. Первый матч команда Дидье Дешама проведет 16 июня против сенегальцев.

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Вячеслав Грозный Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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