ГРОЗНЫЙ: «Хорошо, что сыграли этот матч. Датчане полностью нас первзошли»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный оценил игру сборной Украины в товарищеском матче с Данией.

«Хорошо, что мы сыграли этот матч. Датчане полностью превосходили нас в первом тайме. Они действовали быстрее. Они показали, что нам нужно прибавить. До приема мяча у нас не было хода, нас накрывали и создавали эти моменты. То, что прошло в матче с Польшей, не пройдет со сборной Дании, не пройдет с другими командами. Нельзя принимать мяч спиной к воротам соперника. Хорошо, что соперники не смогли найти другие возможности. Мы могли бы довольно неприлично проиграть первый тайм», – сказал специалист.

Матч Дания – Украина был остановлен на 65-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев поля. Поводом для остановки стало то, что лидеру команды-соперника Кристиану Эриксену внезапно стало плохо на футбольном поле. Игрок потерял сознание и покинул поле под присмотром медиков.

Это уже второй такой случай в карьере футболиста. Первый произошел на ЕВРО-2020, когда у датчанина случился сердечный приступ посреди матча. По мнению Грозного, Эриксен должен завершить карьеру, потому что здоровье и жизнь важнее. Он также считает, что ФИФА должна запретить футболистам играть с подобными противопоказаниями.