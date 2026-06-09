Легендарный тренер Жозе Моуриньо был замечен в столице Испании – Мадриде.

Наставник прибыл в город с целью подписать контракт с мадридским «Реалом» и заменить на посту главного тренера Альваро Арбелоа.

Возвращение Жозе в Мадрид стало возможным после победы Флорентино Переса на выборах президента клуба.

В ближайшее время «Реал» должен официально представить Моуриньо в качестве главного тренера и объявить условия контракта «особенного».

Моуриньо уже работал с мадридским клубом в период с 2010 по 2013 год. Под руководством Жозе «сливочные» провели 178 матчей и завоевали три трофея (Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании).

ФОТО. Моуриньо прибыл в Мадрид. Далее – контракт с Реалом