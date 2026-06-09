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Испания
09 июня 2026, 15:04 | Обновлено 09 июня 2026, 15:21
545
0

ФОТО. Моуриньо прибыл в Мадрид. Далее – контракт с Реалом

Жозе вернется к «сливочным» через многие годы

09 июня 2026, 15:04 | Обновлено 09 июня 2026, 15:21
545
0
ФОТО. Моуриньо прибыл в Мадрид. Далее – контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Легендарный тренер Жозе Моуриньо был замечен в столице Испании – Мадриде.

Наставник прибыл в город с целью подписать контракт с мадридским «Реалом» и заменить на посту главного тренера Альваро Арбелоа.

Возвращение Жозе в Мадрид стало возможным после победы Флорентино Переса на выборах президента клуба.

В ближайшее время «Реал» должен официально представить Моуриньо в качестве главного тренера и объявить условия контракта «особенного».

Моуриньо уже работал с мадридским клубом в период с 2010 по 2013 год. Под руководством Жозе «сливочные» провели 178 матчей и завоевали три трофея (Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании).

ФОТО. Моуриньо прибыл в Мадрид. Далее – контракт с Реалом

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Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Флорентино Перес назначение тренера Бенфика чемпионат Португалии по футболу Альваро Арбелоа
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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