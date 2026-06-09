9 июня женская сборная Украины сыграет против Англии в отборе к ЧМ-2027
Команды проведут заключительный матч на групповом этапе
Во вторник, 9 июня, состоится матч 6-го тура квалификации к чемпионату мира 2027 года среди женских сборных Англии и Украины.
Местом проведения встречи станет новая арена клуба «Эвертон» в Ливерпуле – «Hill Dickinson Stadium». Матч группового этапа начнется в 22:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины под руководством Ии Андрущак провалила первый этап квалификации. «Сине-желтые» проиграли все предыдущие матчи в группе 3: дважды Испании (1:3, 0:5), дважды Исландии (0:1, 0:1) и один раз Англии (1:6).
Подопечные Андрущак уже гарантировали себе последнее место в группе, поэтому национальная команда досрочно вылетела в Лигу наций B.
Несмотря на понижение в классе, сборная Украины продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2027 через плей-офф. Только победитель группы напрямую выходит на мундиаль.
Сборная Англии подходит к матчу с Украиной в статусе одного из фаворитов группы. После пяти туров команда набрала 12 очков и занимает второе место, уступая Испании лишь по результатам личных встреч (1:0, 0:4). В матчах против Исландии англичанки набрали максимум очков – 1:0 и 2:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дизайн домашнего и выездного комплектов вдохновлен многолетним наследием киевского клуба
Американец похвалил украинского супертяжеловеса