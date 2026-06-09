Владислав Кулач попал на радары двух клубов

Украинский нападающий Владислав Кулач привлекает внимание двух клубов. Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, 33-летний футболист, который сезон 2025/26 провел в составе «Черноморца», находится на радарах «Полтавы» и «Александрии». Его контракт с одесским клубом подходит к концу 30 июня.

В прошедшем сезоне на счету Владислав Кулача 19 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 2 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» попрощается с 10 футболистами.