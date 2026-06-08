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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 18:05 |
658
0

Черноморец укажет на дверь десяти игрокам после выхода в УПЛ

В клубе грядет масштабная перестройка

08 июня 2026, 18:05 |
658
0
Черноморец укажет на дверь десяти игрокам после выхода в УПЛ
ФК Черноморец
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Одесский «Черноморец» в ближайшее время может серьезно обновить состав после возвращения в УПЛ.

По информации журналиста ТаТоТаке, этим летом клуб должны покинуть около десяти футболистов.

Среди игроков, которые, по данным источника, точно покинут команду, называются Виталий Ермаков, Юрий Романюк, Артем Габелок, Александр Скляр, Максим Лунев, Алексей Хобленко и Владислав Кулач. Также весьма вероятен уход Александра Каплиенко.

Напомним, по итогам сезона 2025/26 «Черноморец» занял второе место в Первой лиге и получил прямую путевку в элитный дивизион украинского футбола.

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Черноморец Одесса ТаТоТаке Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Кулач Алексей Хобленко Максим Лунев Александр Скляр Артем Габелок Юрий Романюк Виталий Ермаков
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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