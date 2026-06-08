Черноморец укажет на дверь десяти игрокам после выхода в УПЛ

Одесский «Черноморец» в ближайшее время может серьезно обновить состав после возвращения в УПЛ.

По информации журналиста ТаТоТаке, этим летом клуб должны покинуть около десяти футболистов.

Среди игроков, которые, по данным источника, точно покинут команду, называются Виталий Ермаков, Юрий Романюк, Артем Габелок, Александр Скляр, Максим Лунев, Алексей Хобленко и Владислав Кулач. Также весьма вероятен уход Александра Каплиенко.

Напомним, по итогам сезона 2025/26 «Черноморец» занял второе место в Первой лиге и получил прямую путевку в элитный дивизион украинского футбола.