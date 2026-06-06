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  4. Дал совет. Маркевич обратился к Григорчуку после выхода Черноморца в УПЛ
Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 10:11 | Обновлено 06 июня 2026, 11:11
955
0

Дал совет. Маркевич обратился к Григорчуку после выхода Черноморца в УПЛ

Легендарный тренер поздравил «моряков»

06 июня 2026, 10:11 | Обновлено 06 июня 2026, 11:11
955
0
Дал совет. Маркевич обратился к Григорчуку после выхода Черноморца в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич
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Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поздравил одесский Черноморец и Романа Григорчука с выходом в УПЛ, обратившись к украинскому специалисту.

– Какие ваши мнения по поводу двух команд, которые напрямую вышли в УПЛ: Буковина и Черноморец? Подопечные Сергея Шищенко провели неплохой сезон, но на уровне Первой лиги Украины. Что их ожидает в УПЛ?

– Если у Буковины будет усиление состава, то они не будут бороться за выживание в УПЛ, а если будут играть тем составом, который сейчас – будут мучиться. За Черноморец я вообще не говорю, там нужно менять больше половины команды.

– Что можете сказать по поводу тренера «моряков» Романа Григорчука, как вам его тренерская работа в этом сезоне?

– Роман Григорчук не сказал своего последнего слова в футболе. Он вытащил этот Черноморец в Украинскую Премьер-лигу. Я его поздравляю с этим достижением, но, думаю, он сам понимает, что с этими исполнителями будет тяжело играть в УПЛ, – сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич Роман Григорчук Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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