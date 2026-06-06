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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Что у них там в головах? Левый Берег больше хочет в УПЛ»
Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 09:33 |
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Что у них там в головах? Левый Берег больше хочет в УПЛ»

Легендарный тренер рассказал о стыковых матчах и поздравил Романа Григорчука

06 июня 2026, 09:33 |
1150
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Что у них там в головах? Левый Берег больше хочет в УПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич
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Состоялись первые стыковые матчи за право играть в УПЛ. Достаточно неожиданно Агробизнес создал проблемы Кудровцы (0:0), а Левый Берег – Александрии (1:1).

Известный украинский тренер Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua оценил эти два поединка, но признался, что просматривал только матч подопечных Владимира Шарана.

– Какие ваши впечатления от стыковых матчей за право играть в УПЛ?

– Я смотрел только матч Александрии, второй матч не смотрел, честно говоря.

– Какие впечатления от матча Александрии и Левого Берега?

– Первая половина встречи была полностью за Александрией, а во втором доминировал Левый Берег – счет этого матча действительно закономерен.

– На чьей стороне чаши весов перед ответным матчем?

– Мне показалось, что Левый Берег больше хочет выиграть в этом противостоянии. Я где-нибудь больше поставлю на проход Левого Берега... Александрия? Я не знаю, доиграют ли они сезон... Такое впечатление, что они уже все «на чемоданах».

– Но Александрию возглавляет Владимир Шаран… Не думаю, что у Владимира Богдановича можно быть «на чемоданах»… Кажется, он об этом даже думать не позволяет.

– Нет, ну то, что он не позволяет – это одно, а что у них там в головах!? Но так играть как они играли во втором тайме этого матча – просто недопустимо, они просто ходили по футбольному полю.

– И в матче Кудровка – Агробизнес, и в матче Александрия – Левый Берег, откровенно говоря, не понятно, где была команда УПЛ, а где – Первой лиги Украины. Согласитесь?

– Так оно и есть. Что Первая лига Украины, что УПЛ, если не брать первую пятерку команд УПЛ, совершенно такие же, как и в Первой лиге Украины.

– Какие ваши мнения по поводу двух команд, которые напрямую вышли в УПЛ: Буковина и Черноморец? Подопечные Сергея Шищенко провели неплохой сезон, но на уровне Первой лиги Украины. Что их ожидает в УПЛ?

– Если у Буковины будет усиление состава, то они не будут бороться за выживание в УПЛ, а если будут играть тем составом, который есть сейчас – будут мучиться. За Черноморец я вообще не говорю, там нужно менять больше половины команды.

– Что можете сказать за тренера «моряков» Романа Григорчука, как вам его тренерская работа в этом сезоне?

– Роман Григорчук не сказал своего последнего слова в футболе. Он вытащил этот Черноморец в Украинскую Премьер-лигу. Я его поздравляю с этим достижением, но, думаю, он сам понимает, что с этими исполнителями будет тяжело играть в УПЛ, – сказал Маркевич.

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переходные матчи эксклюзив Мирон Маркевич Буковина Черновцы Черноморец Одесса Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Агробизнес Кудровка Левый Берег Киев Александрия
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Сидит пиндос далеко от Украины и какашками в ее сторону кидается. 
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Мухоморец не Григорчук вытянул, а продажные судейки и продажная (как оказалось) Буковина, слившая свой матч мухоморцу с треском, грохотом и таким образом, чтобы все это увидели. Тьфу...коррупция непобедима. В украинском футболе.
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