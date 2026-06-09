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  4. Топ-бомбардир Украинской Премьер-лиги высказался о завершении карьеры
Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 13:22 |
1300
0

Топ-бомбардир Украинской Премьер-лиги высказался о завершении карьеры

Филип Будковский сообщил, что готов играть несколько лет и не собирается уходить из футбола

09 июня 2026, 13:22 |
1300
0
Топ-бомбардир Украинской Премьер-лиги высказался о завершении карьеры
ФК Заря Луганск. Филипп Будковский
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Форвард луганской «Зари» и один из лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги Филипп Будковский поделился мнением относительно результатов команды и высказался о потенциальном завершении карьеры:

«Большая благодарность всем, кто болеет за нас. Тем, кто остался в Луганске, тем, кто переехал в другие города Украины и тем, кто поддерживает нас из окопов. Мы должны это понимать и благодарить за это. Выходим на поле, чтобы побеждать и для вас тоже.

Нам в течение чемпионата не хватало концентрации. Где-то также везения. Если будем играть более концентрированно, надежнее в обороне, больше моментов реализовывать, то в следующем году будем выше в таблице.

Планы? Хочется двигаться дальше, совершенствоваться. Буду играть столько, сколько позволит здоровье. 4-5-6 лет. Сколько хватит сил, столько и буду играть.

Лучший бомбардир? Нападающему нужно 8-10 мячей забивать в сезоне. Удалось показать такую ​​результативность только благодаря команде. Моменты создавали вместе, вместе и реализовывали.

Все в целом двигаются дальше и растут в игровом плане. Хочется прогрессировать, несмотря на возраст», – признался Будковский.

В нынешнем сезоне опытный 34-летний нападающий провел 29 матчей, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Филипп разделил второе место в рейтинге лучших бомбардиров элитного дивизиона.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Филипп Будковский
Николай Тытюк Источник: ФК Заря Луганск
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