ПСЖ намерен подписать лучшего игрока Лиги Европы за 115 миллионов евро

Французский ПСЖ может оформить трансфер полузащитника Моргана Роджерса, который был признан лучшим игроком Лиги Европы 2025/26. Об этом сообщил Footmercato.

Парижский клуб давно следит за прогрессом 23-летнего игрока сборной Англии, который помог «Астон Вилле» победить во втором по силе клубном турнире Европы.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поддерживает трансфер Роджерса, который может сыграть на позиции атакующего полузащитника и закрыть фланги. Переход англичанина обойдется в 115 миллионов евро.

В услугах Роджерса заинтересован и лондонский «Арсенал», который намерен навязать борьбу ПСЖ. Сам игрок не определился, в каком клубе намерен продолжить карьеру.

В нынешнем сезоне Морган провел 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость полузащитника составляет 90 миллионов евро.