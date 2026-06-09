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  4. ЗИНЧЕНКО: «Почему так происходит? Давайте исправлять эту ситуацию»
Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2026, 11:41 |
973
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ЗИНЧЕНКО: «Почему так происходит? Давайте исправлять эту ситуацию»

Александр считает, что у сборной Украины есть много лидеров

09 июня 2026, 11:41 |
973
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ЗИНЧЕНКО: «Почему так происходит? Давайте исправлять эту ситуацию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко ответил фанатам, заявляющим, что в расположении «сине-желтых» нет лидера.

– Очень часто после поражения сборной в плей-офф [отбора на чемпионат мира от Швеции (1:3)] звучало от разных игроков, что сборной Украины не хватало характера, не хватало людей с харизмой, ты согласен с этим или нет?

– Честно скажу, я смотрел на все это со стороны, слушал очень много людей, их мнения, и я вижу, что все очень на этом зацикливаются, на том, что не хватало игроков с харизмой, лидеров и так далее. Это все так, оно может так и быть.

Наверное, было бы гораздо лучше, если бы все эти игроки с опытом – Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук – были бы в раздевалке. Я уверен, что было бы гораздо лучше, но я считаю, что люди немного развеивают такую ​​панику, ищут там, где, по сути, не за что уцепиться.

Я считаю, что когда что-то не работает, не только в футболе, всегда нужно начинать с простого. Вот [например] у меня не идет игра – нужно с чего-то простого начать: сначала [отдать передачу] на метр, на два, поперек, назад, условно. У тебя потом появляется уверенность.

И вот когда в последнее время у сборной не было результата – «окей, где мы будем искать эту причину? Ага, нет лидеров» – случается эта паника. Нет, спокойно, нужно просто, как говорится, выдохнуть, проанализировать каждому индивидуально, это касается не только игроков, но и тренерского штаба и так далее.

«Окей, что я делаю не так ли? Что я могу сделать лучше? Может где-то пойти с кем-нибудь пообщаться, сказать свое мнение. Может я что-то говорю не так – он меня поправит, может я ему что-нибудь подскажу» – такое случается в футболе. Нет результата, нет игры – кого-то просто брать и делать виноватым, главного тренера или игрока какого – это неправильно.

Я всегда считал и считаю по сей день, что за результат всегда отвечает команда. Это не теннис, это действительно командный вид спорта. И когда команда выиграет – все радуются, и все выиграли. А когда проигрывает – виноват один, второй, третий – нет, так оно не работает.

Оно действительно работает так, когда ты – как коллектив, поэтому все, что происходит в команде – оно некуда еще разлетаться. И не нужно искать там какие-то причины, почему да. Напротив, нужно просто каждому сесть, как индивидуально, так и командно.

Почему так происходит? Давайте будем исправлять эту ситуацию, а не искать причины и хвататься двумя руками за голову», – сказал Зинченко.

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Александр Зинченко сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Бомбардир
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Вахоцький, а нащо ти вказав джерелом ютуб-канал "Бомбардир", якщо ти просто скопіював шифр 1 в 1 з "Трибуни"?
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