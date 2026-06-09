22 чемпиона мира могут сыграть на мундиале 2026 года

На чемпионате мира 2026 года в заявках национальных сборных числятся 22 футболиста, которые уже раньше выигрывали мировое первенство.

17 из них представляют Аргентину, 4 – Францию ​​и 1 – Германию.

Если сборная Аргентины практически сохранила свой победный состав 2022 года, то игроков других стран следует упомянуть отдельно.

Французы имеют в заявке следующих чемпионов мира 2018 года: Усман Дембеле, Лукас Эрнандес, Н'Голо Канте и Килиан Мбаппе.

За сборную Германии может сыграть Мануэль Нойер, который еще в 2014 году выигрывал мировое первенство.

Чемпионы мира, заявленные на мировое первенство 2026 года