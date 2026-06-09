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Чемпионат мира
09 июня 2026, 11:15 |
80
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22 чемпиона мира могут сыграть на мундиале 2026 года

Среди них 17 аргентинцев, 4 француза и 1 немец

09 июня 2026, 11:15 |
80
0
22 чемпиона мира могут сыграть на мундиале 2026 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер
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На чемпионате мира 2026 года в заявках национальных сборных числятся 22 футболиста, которые уже раньше выигрывали мировое первенство.

17 из них представляют Аргентину, 4 – Францию ​​и 1 – Германию.

Если сборная Аргентины практически сохранила свой победный состав 2022 года, то игроков других стран следует упомянуть отдельно.

Французы имеют в заявке следующих чемпионов мира 2018 года: Усман Дембеле, Лукас Эрнандес, Н'Голо Канте и Килиан Мбаппе.

За сборную Германии может сыграть Мануэль Нойер, который еще в 2014 году выигрывал мировое первенство.

Чемпионы мира, заявленные на мировое первенство 2026 года

  • Мануэль Нойер (Германия)
  • Усман Дембеле (Франция)
  • Лукас Эрнандес (Франция)
  • Н'Голо Канте (Франция)
  • Килиан Мбаппе (Франция)
  • Тьяго Альмада (Аргентина)
  • Хулиан Альварес (Аргентина)
  • Родриго Де Пауль (Аргентина)
  • Энцо Фернандес (Аргентина)
  • Алексис Макаллистер (Аргентина)
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина)
  • Лаутаро Мартинес (Аргентина)
  • Лисандро Мартинес (Аргентина)
  • Лионель Месси (Аргентина)
  • Науэль Молина (Аргентина)
  • Гонсало Монтиэль (Аргентина)
  • Николас Отаменди (Аргентина)
  • Эсекьель Паласиос (Аргентина)
  • Леандро Паредес (Аргентина)
  • Кристиан Ромеро (Аргентина)
  • Херонимо Рульи (Аргентина)
  • Николас Тальяфико (Аргентина)
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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