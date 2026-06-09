22 чемпиона мира могут сыграть на мундиале 2026 года
Среди них 17 аргентинцев, 4 француза и 1 немец
На чемпионате мира 2026 года в заявках национальных сборных числятся 22 футболиста, которые уже раньше выигрывали мировое первенство.
17 из них представляют Аргентину, 4 – Францию и 1 – Германию.
Если сборная Аргентины практически сохранила свой победный состав 2022 года, то игроков других стран следует упомянуть отдельно.
Французы имеют в заявке следующих чемпионов мира 2018 года: Усман Дембеле, Лукас Эрнандес, Н'Голо Канте и Килиан Мбаппе.
За сборную Германии может сыграть Мануэль Нойер, который еще в 2014 году выигрывал мировое первенство.
Чемпионы мира, заявленные на мировое первенство 2026 года
- Мануэль Нойер (Германия)
- Усман Дембеле (Франция)
- Лукас Эрнандес (Франция)
- Н'Голо Канте (Франция)
- Килиан Мбаппе (Франция)
- Тьяго Альмада (Аргентина)
- Хулиан Альварес (Аргентина)
- Родриго Де Пауль (Аргентина)
- Энцо Фернандес (Аргентина)
- Алексис Макаллистер (Аргентина)
- Эмилиано Мартинес (Аргентина)
- Лаутаро Мартинес (Аргентина)
- Лисандро Мартинес (Аргентина)
- Лионель Месси (Аргентина)
- Науэль Молина (Аргентина)
- Гонсало Монтиэль (Аргентина)
- Николас Отаменди (Аргентина)
- Эсекьель Паласиос (Аргентина)
- Леандро Паредес (Аргентина)
- Кристиан Ромеро (Аргентина)
- Херонимо Рульи (Аргентина)
- Николас Тальяфико (Аргентина)
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